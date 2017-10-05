В Нижнекамске сотрудники морга потеряли одежду парня, погибшего после пыток в полиции

В Нижнекамске сотрудники морга потеряли одежду покончившего с собой после пыток в полиции 22-летнего Ильназа Пиркина, на них было возбуждено дело по статье "Халатность". Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Следственного комитета.

- В отдельное производство выделено уголовное дело возбужденное по ст. 293 УК РФ (халатность) по факту утери сотрудниками морга вещественных доказательств по делу - одежды потерпевшего, - говорится в сообщении следователей.

В СК отметили, что после возбуждения уголовного дела на сотрудников нижнекамской полиции начальник местного отделения по борьбе с групповой преступностью Ринат Ахметшин в целях освобождения от уголовной ответственности коллег незаконно удерживал двух свидетелей по уголовному делу в здании полиции, при этом избивая их и требуя сознаться в совершении преступлений в отношении покончившего с собой парня.

Также следователи подозревают, что к совершению должностных преступлений могут быть причастны и другие сотрудники УМВД района.

Всего были возбуждены 9 дел по статьям "доведение до самоубийства", "злоупотребление должностными полномочиями" и "превышение служебных полномочий", из объединили в одно производство. Потерпевшими являются семь человек.

Напомним, Ильназ Пиркин покончил с собой 19 октября. Перед этим он оставил видеопослание, в котором он обвинил полицейских в побоях и пытке "слоником" (на человека надевают противогаз и перекрывают воздух). В настоящее время были арестованы четверо полицейских - Наиль Миндубаев, Гадель Рахимов, Игорь Филинов и Ринат Ахметшин.