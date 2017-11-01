Пыточный скандал в Нижнекамске: на противогазе не нашли ДНК покончившего с собой парня

Стали известны подробности пыточного скандала, который разразился в Нижнекамске. Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источника, близкого к следствию, на изъятых у задержанных оперативников УМВД России по Нижнекамску противогазах не было обнаружено ДНК покончившего с собой 22-летнего Ильназа Пиркина.

Кроме того, в ходе расследования также стало известно, что в ночь на 15 октября погибший с другом украли автомагнитолу у жительницы Нижнекамска. Позже женщина обратилась в полицию с заявлением. В этот же время брат владелицы машины увидел на «Авито» объявление о продаже такой же магнитолы.

- Тогда брат женщины приехал в Казань к хозяину объявления. Им оказался некий Гимадеев, который рассказал, что его подельником был Ильназ Пиркин, - рассказал источник.

После этого братья женщины вышли на Пиркина. Они вывезли его в лес, избили и сказали, что за ним числится долг, который нужно вернуть.

- После этих событий на погибшего вышли полицейские. Они допрашивали его в присутствии адвоката. Также есть видеозапись, на которой видно, что молодой человек свободно ходит по коридору с оперативниками, - говорится в сообщении.

Напомним, молодой человек покончил с собой 19 октября. Перед этим он оставил видеопослание, в котором он обвинил полицейских в побоях и пытке «слоником» (на человека надевают противогаз и перекрывают воздух). В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. В СИЗО решением Нижнекамского горсуда на 2 месяца уже отправлены сотрудники отдела по имущественным преступлениям Нижнекамского УВД Гадель Рахимов, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев. Расследование продолжается.