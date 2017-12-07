Экс-министр образования РТ вновь возглавил Актанышский район Татарстана

Энгель Фаттахов уже возглавлял этот район с 1998 по 2012 год

Экс-министр образования РТ Энгель Фаттахов стал и.о. главы исполкома Актанышского района, сегодня депутаты Совета района единогласно проголосовали за его кандидатуру.

Бывший глава Актанышского района Фаил Камаев возглавит Тукаевский район Татарстана.

4 декабря Фаттахов покинул пост главы минобразования РТ на фоне борьбы за татарский язык. Его место занял бывший министр молодежи и спорта, депутат Госсовета РТ Рафис Бурганов.

Энгель Фаттахов заявил, что у него есть желание вернуться в Актанышский район. Напомним, ранее после своей отставки

Энгель Фаттахов родился 12 июня 1961 года.



В 1983 году он окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик.

С 1984 по 1998 год прошел путь от второго секретаря Актанышского РК ВЛКСМ до главы администрации района.

С января 2006 по сентябрь 2012 года — глава Актанышского муниципального района РТ.

С октября 2012 года — министр образования и науки РТ.

С 26 сентября 2013 года до декабря 2017 года — заместитель премьер-министра РТ — министр образования и науки РТ.

Кандидат технических наук. Женат, есть сын и две дочери.