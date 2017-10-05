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Застройка Казанки на Гаврилова: активисты предложили создать эко-парк вместо жилых домов

Застройка Казанки на Гаврилова: активисты предложили создать эко-парк вместо жилых домов
16+
Фото: Елена Гордеева, Надежда Ассанова, Дина Валеева
ProKazan.ru узнал, как может преобразиться природная зона на Гаврилова

Кафедра природообустройства и водопользования КФУ совместно с активистами, выступающими против застройки Казанки, разработали проект парка «Савиново». Он задуман как альтернатива строительству жилых домов в береговой зоне. 

Ранее мы уже писали, что рядом с набережной Казанки планируют построить жилой комплекс «Талони» и почему активисты выступают против этого. 

Парк «Савиново» будет занимать территорию более 25 Га между улицей Гаврилова и Казанкой. Южной границей парка станет Нижний мост (находится рядом с Третьей транспортной дамбой), северной — Железнодорожный мост, через который проходят границы Ново-Савиновского, Авиастроительного и Советского районов Казани. 

По словам авторов проекта, их цель — показать, какую экологическую инфраструктуру можно создать в условиях городской среды и что берега Казанки отлично для этого подходят.

— Нельзя назвать природную территорию за улицей Гаврилова полностью заброшенной. Люди там активно ходят зимой на лыжах, и она является одной из площадок «Лыжни России». Еще в конце прошлого века там установили скамейки, пирс, освещение. Конечно, за годы без вложений и ремонта все пришло в упадок. Но начальная инфраструктура есть, и с ней можно работать дальше, — рассказывает разработчик концепции парка Юлия Файзраханова.

На территории парка предлагается построить велодорожки, эко-тропы, спортивные площадки и площадки для наблюдения за птицами.

По проекту, эко-тропы будут двух типов. В южной части парка для этой цели планируется обновить существующие асфальтированные дорожки. А в северной, где местность болотистая, тропинки необходимо возводить чуть выше уровня земли, чтобы избежать затопления. Поэтому активисты хотят сделать их деревянными, а не бетонными — это позволит минимизировать ущерб, наносимый живой природе. 

Также в парке предлагают развить такой вид деятельности, как «бёрдвотчинг» или наблюдение за птицами. Бёрдвотчинг давно популярен в Европе, а учитывая разнообразие животного мира берегов Казанки, у нас эта практика тоже может прижиться. Чтобы наблюдать за птицами было проще, в парке можно возвести специальные площадки. Они позволят человеку вести наблюдение из укрытия и не пугать пернатых. 

Кроме того, проект предусматривает строительство экоцентра по международным «зеленым» стандартам. Его активисты планируют возвести на месте недостроенного Ведического университета на Гаврилова. Земля под ним предназначена для размещения образовательных объектов. И экоцентр, по словам активистов, как раз будет иметь просветительское и образовательное назначение.


Заброшенный Ведический университет и пример Экоцентра

Главный разработчик проекта, инженер кафедры природообустройства и водопользования  Надежда Ассанова рассказала, что до весны 2017 года большая часть прибрежной территории Казанки рядом с Гаврилова имела статус рекреационной зоны. Однако в апреле она была переведена в земли многоэтажной жилой застройки. Чтобы отменить это решение, нужно постановление муниципалитета. Его и планируют добиться активисты и предлагают альтернативный вариант использования этой территории.

— Наши дальнейшие шаги: публичная презентация проекта горожанам, обсуждение вариантов с ЮИТом (финская компания, выигравшая конкурс на застройку части территории — Прим. ред.) и с городской администрацией. Так, мы недавно презентовали парк на выставке «Чистая вода», где проектом заинтересовался заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Рустем Камалов, — рассказывает Надежда Ассанова.


Фото: Елена Гордеева

Член республиканского совета Всероссийского общества охраны природы Сергей Мухачев отмечает, что постройка большой группы зданий нежелательна для рекреационной зоны в районе Казанки. Он направил письмо мэру Казани с предложением предоставить ЮИТу альтернативный участок для стройки, куда компания может перенести часть будущих домов.

— Мы не говорим, что нельзя строить совсем. Это нужно делать взвешено и разумно, сохраняя природу этой зоны и учитывая интересы местных жителей. Горожане больше всего опасаются, что после того как ЮИТ построит жилой комплекс, дальше начнется неконтролируемая застройка всей близлежащей территории, —  объясняет Сергей Мухачев.

У компании ЮИТ в собстввености находится только участок 4 Га. Остальную часть (21 Га) арендует некое ООО «Артур». Что вторая организация будет строить на арендуемой территории — неизвестно. По словам активистов, представители компании публично не заявляли о своих намерениях. 

Портал ProKazan.ru будет следить за развитием ситуации.

Виктория Абдуллина, 08.12.2017, 18:13
Тэги: Парки и скверы Татарстана
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Комментарии

Горожанин08 декабря 2017, 18:17
Да парк нужен. Самый густонаселенный район без парка сейчас.
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Горожанин08 декабря 2017, 18:34
Нищуа себе. Да это же какой-то казанский дендрарий просто. Деньги есть? Все решают они. Застройка принесет относительно быстрых и очень больших денег. Что принесет парк, даже пусть платный, и как быстро?
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Горожанин08 декабря 2017, 18:47
срать хотели на вас со своим парком
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Природный Комфорт08 декабря 2017, 19:09
Если рассматривать этот вопрос с точки зрения Здравомыслящего человека,то вдоль любой реки и Казанки в том числе,строительство жилых и аминистративных зданий и других не связанных с облагораживанием местности ближе 250 метров,а желательно 500 метров до реки - это Преступление в отношении Экологии прибрежной территории Реки,Озера,Затона.
В Казани,в основном параметры строительства соблюдаются и здесь на Гаврилова также надо думать о природе,о птицах,о речных животных,о растительности,и конечно о людях,которым должно быть комфортно здесь.
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Горожанин08 декабря 2017, 19:28
Хочу жить на Гаврилова!
У нас на пропекте Победы никакой природы, тоска!
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Горожанин08 декабря 2017, 19:32
"интересы местных жителей" вообще понравилось. Успехов.
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