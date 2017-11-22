Активисты требуют отменить застройку ЖК «Талони» возле «Казань-Арены»

Люди собирают подписи и выясняют законность передачи земли под застройку

В Казани началась застройка вдоль улицы Гаврилова. Береговая часть Казанки через дорогу от “Казань Арены” должна быть застроена жилыми домами. Новый ЖК площадью 25 га должен получить название “Талони” и стать своеобразной финской деревней.

Казанцы против

Сейчас территория представляет собой зеленые насаждения. Само собой, часть из них при строительстве будет вырублена. Активистка Юлия Файзрахманова уверена, что в случае застройки казанцы не смогут попасть на берег Казанки.

- Застройка берегов Казанки - тотальная. Горожанам, жителям Гаврилова, Ново-Савиновского района не останется вообще ни клочка зелени. Уничтожат и дорожки для прогулок возле майданчика, и лыжную трассу, и сами берега. Это 25 гектаров леса, вырубка такой территории равносильна бетонированию парка Горького. Будет перекрыт доступ к воде, если и оставят узкий проход к реке, то набережная все равно подлежит бетонированию.

Застройщик пересмотрит проект?

Проект застройки выиграла компания ЮИТ. По проекту центральная часть ЖК останется полностью пешеходной, доступ к ней будет обеспечен с улицы Гаврилова. Компания обещает, что дальше можно будет пройти в зону леса и к реке. Правая нижняя часть участка остается лесопарковой зоной, которая будет соединяться с берегом Казанки.

- Мы внимательно следим за всеми публикациями относительно планов строительства нового жилого комплекса, - пояснили в компании. - Проводим дополнительные исследования, работаем с проектировщиками, изучаем общественное мнение и консультируемся с экологами и природоохранными организациями.

Эколог: сохранять надо все

Известный в Казани и Республике Татарстан защитник водных территорий Сергей Мухачев считает, что оставшиеся насаждения могут и вовсе исчезнуть собой.

- Та часть леса, которая уже уходит под вырубку, за исключением маленького участка, находится на уже насыпной территории, - говорит Сергей Мухачев. - То есть там неестественная почва. Но тем не менее там есть редкие виды растений и животных. Было бы правильней эту территорию выкупить и превратить в парковую зону, потому что в таком большо районе народ отдыхает именно здесь. Застройка отнесена к зону жилой застройки, причем эти участки доходят вплотную до реки, там остается узкая полоса берега. Кроме того, выше этого участка, вплоть до части берега, которая находится напротив конца улицы Чуйкова, планируется намыв песка и расширение земли за счет Казанки. Тогда прибрежная растительность, которая сохранится под парк, окажется под угрозой. Потому как вряд ли такие затраты будут для того, чтобы расширить парковую зону.

Зона отдыха?

Общественник Иван Климов заявляет о незаконности стройки: по информации Климова, земельный участок относится к рекреационной зоне, то есть зоны массового отдыха людей.

- Получается, что участок приведет под застройку в нарушении закона, - считает Климов. - Дома там могут быть построены только при принятии нового генплана Казани, который разрабатывается не менее чем в 20 лет. А последний генплан был принят в Казани в 2007 году.

Мы направили запрос в мэрию города с просьбой объяснить, как рекреационная зона на генплане в кадастровой карте стала зоной жилой застройки. Там нам прокомментировали, что участок расположен в зоне специального назначения - Д3, где размещение многоквартирных жилых домов допускается при условии получения в порядке статьи 39 Градостроительного кодекса разрешения на условно разрешенный вид использования. Разрешение может быть дано после проведений публичных слушаний.

- ООО «ЮИТ Казань» в июле были подведены итоги конкурса и выбран проект, занявший первое место на разработку архитектурно-градостроительной концепции жилого комплекса по ул.Гаврилова, который предполагается разместить на земельном участке ориентировочной площадью около 4,4 га. На сегодня эскизное предложение указанного жилого комплекса на рассмотрение в Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани не поступало, - прокомментировали в мэрии.

Что дальше?

В защиту лесной зоны появилась петиция. Активисты планируют опубликовать открытое письмо к финскому концерну ЮИТ. Компания-застройщик еще летом планировала профести брифинг для разъяснения вопросов, однако спустя несколько месяцев мероприятие так и не состоялось.