Наверх
Жительница Казани рассказала, как у нее отняли квартиру, за которую семья платила 10 лет
14:48, сегодня9
ФСБ задержала поставку 5 тонн замороженной куриной кожи из Набережных Челнов
15:43, сегодня1
В Татарстане испытают новую технологию сжижения газа
15:11, сегодня2
Активисты требуют отменить застройку ЖК «Талони» возле «Казань-Арены»
15:10, сегодня5
20 лет до пенсии и 200 тысяч рублей на счете – как увеличить свой доход на старость
В Казани на месте заброшенных корпусов КМПО построят самый большой торговый центр
15:01, сегодня17
Реклама
В Татарстане за водителями снова следил аэростат
14:27, сегодня4
В Казани мужчина забил до смерти собаку, которая съела банкноту в 1000 рублей
14:15, сегодня18
Кандидат в президенты Сергей Пахомов помогает экстрасенсам выбрать лучшего из лучших
Полиция Казани задержала вокзальных рэкетиров из местной ОПГ
13:47, сегодня5
Татарстан закупит роботов на 1 млн рублей‍ в младшие классы школ
13:45, сегодня3
Минниханов: экономика Татарстана в этом году вырастет на 3-3,5 процента
13:12, сегодня7
Не банком единым, или В поисках альтернативы вкладам
«Черная пятница»: казанцы вновь выстроились в очередь около магазина на Чистопольской
12:45, сегодня18
Вечный спор: где казанцам лучше жить, в городе или на природе
12:23, сегодня2
СМИ: один из экспертов уничтожил видео ДТП с 14 погибшими под Заинском
12:02, сегодня16
Жительница Казани с тревожной кнопкой спасла магазин от ограбления
Под Казанью 20-летний водитель Lada Priora вылетел в кювет, погибла пассажирка
11:27, сегодня8
В Казани за неделю подорожал бензин и дизельное топливо
10:59, сегодня11
Прокуратура Казани проверит «бездействие» МВД по РТ на акциях в защиту татарского языка
10:34, сегодня75
Астроном КФУ о возможном падении метеорита в Казани: это бред
10:29, сегодня17
В Казани мать с тремя детьми отравились угарным газом‍
10:05, сегодня5
В России собираются законодательно разделить всех водителей на любителей и профессионалов
09:45, сегодня8
Казанский "Зенит" проиграл первый матч после 64 побед подряд
09:24, сегодня2
В Татарстане создадут Совет чиновников, отслеживающий безопасность продуктов
09:11, сегодня25
Минтранс РТ предложил казанцам оценить качество дорог
08:58, сегодня24
Россия отозвала заявку на проведение Кубка мира по баскетболу, который мог пройти в Казани
08:43, сегодня26
В Казани решили продать здание бывшего отеля Mariott у Кремля с еще большей скидкой
08:26, сегодня8
Сегодня в Казани ожидается мокрый снег и + 3 градуса
06:16, сегодня2
«Зеленое дерби»: «Ак барс» разгромил «Салават Юлаев»
19:20, 22.11.201714
Прокурор Татарстана посетил казанский СИЗО, где отбывает наказание экс-глава ТФБ Мусин
18:59, 22.11.201722
СМИ: бывший теплоход Госсоветника РТ Шаймиева возобновит работу в Казани
18:31, 22.11.201737
ProKazan.ru узнал, почему в Казани до сих пор нет снега
18:20, 22.11.201749
Суд освободил экс-главу исполкома Челнов под подписку о невыезде
17:53, 22.11.20177
СМИ: в Чистополе рядом с часовым заводом зафиксировали превышение радиационного фона
17:33, 22.11.201717
ДК Ленина в Казани откроют к Новому году
16:52, 22.11.201714
В Татарстане педиатра осудили за смерть 6-месячного мальчика
16:34, 22.11.201725
«У дома насчитала девять штук! Умирают в мучениях». В центре Казани массово отравили ворон
16:27, 22.11.201747
Помощник прокурора, которого со следователем избили в Казани: "Ничего страшного"
16:19, 22.11.201729
Завтра в Казани воздух прогреется до 3 градусов
16:17, 22.11.2017
Кредиторы "Спурт" банка увеличили свои требования на 1 млрд рублей
15:46, 22.11.20171
Казанцев напугали хлопки на Пороховом заводе
15:43, 22.11.20176
Татарстан стал лидером по количеству "приехавших" в Приволжском округе
15:25, 22.11.201746
В Татарстане появятся магазины на колесах
15:19, 22.11.201718
В Челнах нашли новое здание театру после жалобы Путину
14:46, 22.11.20178
Избиение следователя и прокурора в Казани: все началось с пролитого стакана воды
14:30, 22.11.201741
Роспотребнадзор РТ снял с продажи меховые изделия на 3 млн рублей
14:10, 22.11.20172
«Ростелеком» разработал карту транспортных происшествий Приволжского транспортного региона
14:05, 22.11.20174
В центре Казани неизвестные решили присвоить часть сквера
13:45, 22.11.201728
СМИ: в России могут разрешить ходить во все частные клиники по полису ОМС
13:40, 22.11.201715
В Татарстане приставы незаконно закрыли 188 производств: возбуждено уголовное дело
13:08, 22.11.20177
В Казани на две недели закрыли проезд по Дубравной и Аметьевской магистрали
12:40, 22.11.20171
«В отпуск в США»: советы казанцев, как доехать, где жить и что увидеть
12:36, 22.11.201743
Минобрнауки РТ удалил со своего сайта разъяснение об обязанности изучать татарский язык
12:08, 22.11.201724
В Казани задержали парня, с ножом напавшего на два центра микрофинансирования
11:59, 22.11.201718
Под Казанью в реку Меша сбросили отходы: концентрации опасных веществ превышены в 10 раз
11:34, 22.11.201715
Блогер из РТ обвинил организаторов шоу на Первом канале «Я могу» в подмене участников
11:33, 22.11.201712
Пьяная драка у ресторана: в Казани избили помощника прокурора Балашова и следователя из РТ
11:20, 22.11.201763
Умер оперный певец Дмитрий Хворостовский‍
10:56, 22.11.201725
В МЧС прокомментировали сообщения о возможном падении метеорита в Казани
10:50, 22.11.201720
В Казани обустроят ярмарочные площадки за 20,9 млн рублей
10:33, 22.11.201711
В Казани иномарка сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе‍
10:30, 22.11.20176
Из Казани в Иран откроют прямой авиарейс
10:10, 22.11.201710
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Активисты требуют отменить застройку ЖК «Талони» возле «Казань-Арены»

Активисты требуют отменить застройку ЖК «Талони» возле «Казань-Арены»
16+
Фото: из группы "Защита Казанки на Гаврилова"
Люди собирают подписи и выясняют законность передачи земли под застройку

В Казани началась застройка вдоль улицы Гаврилова. Береговая часть Казанки через дорогу от “Казань Арены” должна быть застроена жилыми домами. Новый ЖК площадью 25 га должен получить название “Талони” и стать своеобразной финской деревней. 

Казанцы против

Сейчас территория представляет собой зеленые насаждения. Само собой, часть из них при строительстве будет вырублена. Активистка Юлия Файзрахманова уверена, что в случае застройки казанцы не смогут попасть на берег Казанки.

- Застройка берегов Казанки - тотальная. Горожанам, жителям Гаврилова, Ново-Савиновского района не останется вообще ни клочка зелени. Уничтожат и дорожки для прогулок возле майданчика, и лыжную трассу, и сами берега. Это 25 гектаров леса, вырубка такой территории равносильна бетонированию парка Горького. Будет перекрыт доступ к воде, если и оставят узкий проход к реке, то набережная все равно подлежит бетонированию.

Застройщик пересмотрит проект?

Проект застройки выиграла компания ЮИТ. По проекту центральная часть ЖК останется полностью пешеходной, доступ к ней будет обеспечен с улицы Гаврилова. Компания обещает, что дальше можно будет пройти в зону леса и к реке. Правая нижняя часть участка остается лесопарковой зоной, которая будет соединяться с берегом Казанки. 

- Мы внимательно следим за всеми публикациями относительно планов строительства нового жилого комплекса, - пояснили в компании. - Проводим дополнительные исследования, работаем с проектировщиками, изучаем общественное мнение и консультируемся с экологами и природоохранными организациями. 

Эколог: сохранять надо все

Известный в Казани и Республике Татарстан защитник водных территорий Сергей Мухачев считает, что оставшиеся насаждения могут и вовсе исчезнуть собой.

- Та часть леса, которая уже уходит под вырубку, за исключением маленького участка, находится на уже насыпной территории, - говорит Сергей Мухачев. - То есть там неестественная почва. Но тем не менее там есть редкие виды растений и животных. Было бы правильней эту территорию выкупить и превратить в парковую зону, потому что в таком большо районе народ отдыхает именно здесь. Застройка отнесена к зону жилой застройки, причем эти участки доходят вплотную до реки, там остается узкая полоса берега. Кроме того, выше этого участка, вплоть до части берега, которая находится напротив конца улицы Чуйкова, планируется намыв песка и расширение земли за счет Казанки. Тогда прибрежная растительность, которая сохранится под парк, окажется под угрозой. Потому как вряд ли такие затраты будут для того, чтобы расширить парковую зону.

Зона отдыха?

Общественник Иван Климов заявляет о незаконности стройки: по информации Климова, земельный участок относится к рекреационной зоне, то есть зоны массового отдыха людей.

- Получается, что участок приведет под застройку в нарушении закона, - считает Климов. - Дома там могут быть построены только при принятии нового генплана Казани, который разрабатывается не менее чем в 20 лет. А последний генплан был принят в Казани в 2007 году.

Мы направили запрос в мэрию города с просьбой объяснить, как рекреационная зона на генплане в кадастровой карте стала зоной жилой застройки. Там нам прокомментировали, что участок расположен в зоне специального назначения - Д3, где размещение многоквартирных жилых домов допускается при условии получения в порядке статьи 39 Градостроительного кодекса разрешения на условно разрешенный вид использования. Разрешение может быть дано после проведений публичных слушаний.

- ООО «ЮИТ Казань» в июле были подведены итоги конкурса и выбран проект, занявший первое место на разработку архитектурно-градостроительной концепции жилого комплекса по ул.Гаврилова, который предполагается разместить на земельном участке ориентировочной площадью около 4,4 га. На сегодня эскизное предложение указанного жилого комплекса на рассмотрение в Управление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета г.Казани не поступало, - прокомментировали в мэрии.

Что дальше?

В защиту лесной зоны появилась петиция. Активисты планируют опубликовать открытое письмо к финскому концерну ЮИТ. Компания-застройщик еще летом планировала профести брифинг для разъяснения вопросов, однако спустя несколько месяцев мероприятие так и не состоялось.

Ольга Плешкова, 23.11.2017, 15:10
Тэги: Строительство
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

да ну23 ноября 2017, 15:19
у этого Ивана такой взгляд на фотке, будто специалист по соблазнению девок на расстоянии
3
0
Согласны с автором?
Горожанин23 ноября 2017, 15:20
Ващепо... хоть сдохните вы все..борцы чертовы...я всеравно в этой стране жить не собираюсь...
4
1
Согласны с автором?
Горожанин23 ноября 2017, 15:42
В ответ на комментарий пользователя
Ващепо... хоть сдохните вы все..борцы чертовы...я всеравно в этой стране жить не собираюсь...
Развернуть
Невоспитанные нигде никому не нужны.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин23 ноября 2017, 15:44
Сначала сделали природоохранной и рекреационной зоной, сейчас отстегнули в карман кабмину и всему клану удащливых бабки-пожалуйста, стройте где хотите, насрать, что это зона к тому же относится и к водоохранной!!!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин23 ноября 2017, 15:46
В ответ на комментарий пользователя
Сначала сделали природоохранной и рекреационной зоной, сейчас отстегнули в карман кабмину и всему клану удащливых бабки-пожалуйста, стройте где хотите, насрать, что это зона к тому же относится и к водоохранной!!!
Развернуть
Надо заметить я не говорю тут сейчас о политике т.е. о том, что красные лучше белых или наоборот, а о том,что оказывается судовые винты на современных судах работают с 1838 г. и ни кто их пока по сей день не изменил усовершенствовав. А в сельском хозяйстве я заметил ещё сам по себе такой чисто экономически не правильный нюанс, когда выращенный урожай в слабо чернозёмных регионах планеты или вообще северных продаётся за рубеж южным чернозёмно-благоприятным странам, тем самым наносится добавочный непоправимый урон для будущих урожаев собираемых в зонах рискового земледелия. А надо бы думать вместо перепродажи урожая за рубежи думать, имея его излишки как его соединить в лучших дозах с хим. удобрениями и оплодородить им же почву на следующие урожаи нормальные. Эта экономика не вся, но экономика и тут нет политики, потому что кто бы это не делал красные или беляки они от непонимания поступают неправильно. Надо исходить чтобы улучшить экономику от самых высоких идей и даже ещё высших, но без глупостей, а не идти путём реваншизма. Реваншизм тащит жизнь назад и в какой то момент происходит не состыковка того что имеется с тем как это оценивает население и происходит полит.эконом. рев-ция. По реке Казанке стоят кучи частных домов-особняков и это уже начинает задеваться политика, но когда этих тамошних жильцов с их особняков начнут изгонять просто иностранные войска это уже будет последствия не верного экономического проводимого курса до этого, приведшего к неспособности ни кого из местных жителей ни полиции ни просто населению отстоять своё благополучное проживание. И кого винить придётся тогда? А особняки стоят дорогие и конечно приглянуться тем кто по наглее, по сильнее и поймёт, что их жители и все остальные ни чего поделать не смогут. Так что нормальное развитие, это залог будущего нормального, а не назло коммунистам устроительсво реваншизма и его поддержание.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Правильно ли насильно высаживать пассажира-безбилетника из общественного транспорта?

До окончания голосования осталось:
Да, пассажир обязан заплатить за проездНет, кондуктор или водитель не имеют право применять физическую силу к пассажиру-зайцуЯ не пользуюсь общественным транспортом
Голосов: 22
Голосовать
Голосов: 42
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru