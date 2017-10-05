Глава Минтраса России о ВСМ «Москва-Казань»: в бюджете на проект не предусмотрено ни рубля

По этим причинам пока не начинается ее возведение

В бюджете России на строительство ВСМ "Москва - Казань" не предусмотрено ни рубля, об этом заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, выступая на пленарном заседании форума "Транспорт России"

- Объем инвестиций в этот проект сегодня оценивается по- разному - от 1,3 до 1,5 трлн рублей. Почему мы пока не можем приступить к этому проекту? Потому что в бюджете на этот проект не предусмотрено ни рубля, а поднять такую сумму и обеспечить окупаемость этого проекта для частных инвесторов - пока такую модель мы сформатировать не можем, - цитирует ТАСС слова министра.

Напомним, в октябре появились сообщения, что ВСМ "Москва - Казань" не будет, сначала магистраль могут построить сначала до Владимира, а судьба участка до Казани будет решаться потом.

Ранее в Казани одобрили строительство проекта ВСМ, пролегающий через озеро Лебяжье.

Предполагается, что строительство участка ВСМ составит 4 года. В конце 2016 года сообщалось, что РЖД сдвинуло запуск ВСМ Москва—Казань не менее чем на два года — на 2022-2023 годы. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати.