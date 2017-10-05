Свершилось: в Казани на станции метро «Кремлевская» откроется вход со стороны Баумана

Южный вестибюль был открыт вместе со станцией в 2006 году, но в 2008 году был закрыт

В Казани в скором времени откроется южный вестибюль станции метро "Кремлевская" с выходом на улицы Баумана и Профсоюзную, информацию из Twitter ProKazan.ru подтвердил гендиректор МУП "Метроэлектротранс" Асфан Галявов.

Скоро открытие станция Метро Кремлевская второй вестибюль выход на улицу Баумана pic.twitter.com/96CyMCURi1 — Олег (@Tysler13) 7 декабря 2017 г.

По словам Галявова, открытие планируется в эту субботу.

Напомним, ранее на вопросы о неработающем выходе Асфан Галявов говорил, что пассажиропоток на "Кремлевской" слишком низкий, и именно поэтому одного вестибюля вполне достаточно.

Отметим, южный вестибюль был открыт вместе со станцией в 2006 году, но в 2008 году был закрыт.