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СМИ: позиция Москвы относительно договора с Татарстаном осталась прежней

СМИ: позиция Москвы относительно договора с Татарстаном осталась прежней
16+
Фото: wikimedia.org; скриншот видео
По словам представителя администрации президента РФ, государство не должно строиться по договорному принципу

Позиция Москвы по вопросу продления договора о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном не изменилась - по словам анонимного представителя администрации президента РФ, государство не должно строиться по договорному принципу. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

- Несмотря на заявления ВКТ (Всемирного конгресса татар - прим. ред.), позиция Кремля по вопросу договора не изменилась: государство не должно строиться по договорному принципу, - заявил представитель администрации.

В свою очередь накануне в ходе заседания ВКТ заявили о необходимости продлить договор, с такими словами выступил глава исполкома ВКТ Ринат Закиров, заявивший, что договор "непременно нужно пролонгировать": это "не капризы" руководства республики, а "железная воля" народа, основанная на результатах референдума 1992 года.

Также присутствующий на заседании госсоветник РТ Минтимер Шаймиев прямо не заявил о необходимости продления договора, этого вопроса не коснулся в своем выступлении и президент РТ Рустам Минниханов.

При этом в ходе заседания конгресса был создан новый национальный орган татар — Милли шуру (национальный совет),— который будет избираться сроком на пять лет съездом ВКТ. Для этого делегаты внесли правки в устав ВКТ. Было решено, что в Милли шуру войдут 75 человек, в том числе представители татар за рубежом. Возглавил Милли шуру вице-премьер Татарстана Василь Шайхразиев.

Напомним, договор между Татарстаном и РФ был подписан в июне 2007 года сроком на 10 лет, срок его действия заканчивается 11 августа.

Ранее начали вновь появляться сообщения о том, что нового договора о разграничении полномочий между федеральным центром и Татарстаном не будет из-за нежелании Москвы. ProKazan.ru при помощи политолога, редактора журнала “Поистине” Руслана Айсина пытался разобраться, для чего нужен этот договор.

Н. Вильданов, 04.08.2017, 08:42
Тэги: Политика
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Комментарии

ага04 августа 2017, 08:46
Власть должна принадлежать народу. И договор заключается между ''менеджером '' и народом его выбравшим.Он руководит, народ работает и живёт счастливо.Если не справляется, меняют на другого. Посредники, снимающие сливки не нужны.
3
49
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Горожанин04 августа 2017, 08:49
В ответ на комментарий пользователя
Власть должна принадлежать народу. И договор заключается между ''менеджером '' и народом его выбравшим.Он руководит, народ работает и живёт счастливо.Если не справляется, меняют на другого. Посредники, снимающие сливки не нужны.
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Ага!
2
17
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Горожанин04 августа 2017, 08:53
Может наконец то прижмут хвосты наши удащливые.
6
48
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Горожанин04 августа 2017, 09:03
должен быть один президент россии , не хотят лишаться своих кормушек просто упростить должность Президента Республики Татарстан , простой народ не лучше живет остальных в России
6
42
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Горожанин04 августа 2017, 09:06
Я житель г.Казани, выступаю категорически против продления данного договора. Ничего хорошего от его действия я и большинство жителей РТ в не получили. Результатом его существования явилось фактическое расхищение активов республики узким кругом лиц. Кроме того, ситуация с ТФБ также является причиной его действия, а именно без контрольная деятельность местной "элиты" целью которой является воровство бюджетных средств. А расплачиваться приходится нам с вами.....
Лучший комментарий
11
105
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Горожанин04 августа 2017, 09:29
Ну вот и все! Приплыли!
3
6
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Горожанин04 августа 2017, 09:29
Удащливые вы ещё на троне?))))
3
15
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Горожанин04 августа 2017, 09:47
договор нам нафиг не нужен, для меня это как туалетная бумага и не более, но все таки в Москве тоже нужно навести порядок !
5
10
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Пенсионер Татарстана04 августа 2017, 09:48
Плохо нам старикам живется на пенсии! Ой как плохо! Потому что болеем и лекарства, лечение дорогое , пенсии не хватает,приходится очень экономить, сбережения "съел" рак жены, у детей ипотека.Я ненавижу вас, тех которые ограбили нашу страну и присвоили всю советскую собственность себе!
2
22
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Казанец04 августа 2017, 09:49
В ответ на комментарий пользователя
Договор нужен, или начнет Республика загибаться( Вот увидите, нечего хорошего точно не принесет окончание договора, а вот на счет плохо не уверенна.
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Для чего нужен договор мы, жители РТ, видим. Два сына Шаймиева миллиардеры в Форбс.
3
34
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Гость04 августа 2017, 10:04
Россия должна быть единой и сплоченной, безо всяких там поблажек и условий отдельным лицам.
5
18
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Горожанин04 августа 2017, 10:07
В ответ на комментарий пользователя
РФ ускоренными темпами превращается в унитарное государство. ближе к северной корее. все законы только на бумаге, для декораций. все благодаря карликовому вождю и его деревенско-гопскому менталитету. начало развала рф положено вовой.
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Кто бы говорил про деревенский менталитет!
3
10
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Горожанин04 августа 2017, 10:20
Россия готовится к предсказуемому развалу и деградации народа, вот и пытаются усилить власть. По другому видать не получается)))
6
4
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Горожанин04 августа 2017, 10:22
В ответ на комментарий пользователя
Кто бы говорил про деревенский менталитет!
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а чем тебе деревенские не нравятся?)) живут на земле, любят ее, пашут. Не то что ты, офисное обезличенное существо без корней))
3
2
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Горожанин04 августа 2017, 10:31
В Кремле считают что они уже отплатили сполна, так что приготовьтесь к тому, что Казани не будут поступать дотации в прежних мастшабах. Жаль что нет такой акулы политики у власти наподобие Шаймиева
8
1
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Горожанин04 августа 2017, 10:42
Вот если бы центр не был таким однозначно себялюбивым, отдавал бы в области республики, столько же сколько и себе, а не загрeбал все на нужды "слуг народа", то и вопроса о разграничении полномочий бы не возникало. Насколько Казань стала краше при том что и у наших правителей руки загрeбущии, а если бы и здесь не воровали и не закладывали себе в карман, то что на Республику выдели и не отдавали половину на окаты, то процветала бы вся страна
1
2
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Горожанин04 августа 2017, 10:49
Та что будет то? я ничё не понял
1
2
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Ржу не могу04 августа 2017, 10:49
А что в администрации президента России есть должность анонимного представителя? ОДНАКО:-D:-D:-D
1
5
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Горожанин04 августа 2017, 10:52
Сезнен эшегез беттеме, эшегезне эшлэгез, договор кирэк аларга!! Кутак кирэк сезгэ блтенегезгэ!!
1
1
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Горожанин04 августа 2017, 10:52
"Также присутствующий на заседании госсоветник РТ Минтимер Шаймиев прямо не заявил о необходимости продления договора, этого вопроса не коснулся в своем выступлении и президент РТ Рустам Минниханов" - видать шепнули им чтобы рты не раскрывали (а то- мы умеем голым задом ежей давить):-P
1
4
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Марат04 августа 2017, 10:53
В ответ на комментарий пользователя
вовка в своем стиле. трусливо, по подленькому. через 'представителей'. как будто кроме него кто то что то может решать в кремле. гибридник дворовый. зубы об украину пообломал и все успокоиться не может. урка.
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https://
0
1
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Горожанин04 августа 2017, 10:54
В ответ на комментарий пользователя
Я житель г.Казани, выступаю категорически против продления данного договора. Ничего хорошего от его действия я и большинство жителей РТ в не получили. Результатом его существования явилось фактическое расхищение активов республики узким кругом лиц. Кроме того, ситуация с ТФБ также является причиной его действия, а именно без контрольная деятельность местной "элиты" целью которой является воровство бюджетных средств. А расплачиваться приходится нам с вами.....
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А как живут Республики, не связанные договором не видели и там власть имущие воруют, но денег то на воровство меньше
0
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Горожанин04 августа 2017, 10:58
В ответ на комментарий пользователя
Я житель г.Казани, выступаю категорически против продления данного договора. Ничего хорошего от его действия я и большинство жителей РТ в не получили. Результатом его существования явилось фактическое расхищение активов республики узким кругом лиц. Кроме того, ситуация с ТФБ также является причиной его действия, а именно без контрольная деятельность местной "элиты" целью которой является воровство бюджетных средств. А расплачиваться приходится нам с вами.....
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Хоть бы один положительный отклик, все все знают, всем все надоело и увы никто и ничего поделать не может. Довели страну и народ до скотского состояния и продолжают давить.
3
2
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Миша04 августа 2017, 11:05
Поскорее бы 11 августа, надоело уже смотреть как шаймиев изголяется! Противно!
3
3
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мурзик04 августа 2017, 11:18
россия по другому видимо жить не может. дудаев вроде еще говорил: 'сами в гaвHе по гороло и остальных с собой тянут'. ущербные. на царя московского надеятся, а тот их столетиями как имел так и продложает иметь. а они лбы да расшибают молятся на него. вместо того чтобы пытаться строить подобие нормального функционирующего государства. бараны.
1
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Горожанин04 августа 2017, 11:24
КАКАЯ РАЗНИЦА КТО ВАС БУДЕТ ОБКРАДЫВАТЬ?

МЕСТНЫЕ ИЛИ ФЕДЕРАЛЫ..

ВЫ ТО ЧЕГО РАСКУДАХТАЛИСЬ, ВАТНИКЛАР?

ВСЕ РАВНО КАК БЫЛИ ТЕРПИЛАМИ ТАК И ОСТАЛИСЯ.:-(
2
2
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Горожанин04 августа 2017, 11:25
В ответ на комментарий пользователя
россия по другому видимо жить не может. дудаев вроде еще говорил: 'сами в гaвHе по гороло и остальных с собой тянут'. ущербные. на царя московского надеятся, а тот их столетиями как имел так и продложает иметь. а они лбы да расшибают молятся на него. вместо того чтобы пытаться строить подобие нормального функционирующего государства. бараны.
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как четко все сказано((( прям обидно за рашку
1
0
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Горожанин04 августа 2017, 11:25
В ответ на комментарий пользователя
Поскорее бы 11 августа, надоело уже смотреть как шаймиев изголяется! Противно!
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мишка, ты бы чемоданчик протер от пыли))
2
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Горожанин04 августа 2017, 11:29
В ответ на комментарий пользователя
а чем тебе деревенские не нравятся?)) живут на земле, любят ее, пашут. Не то что ты, офисное обезличенное существо без корней))
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..сказало обезличенное офисное существо без корней :-D:-D:-D
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Горожанин04 августа 2017, 11:29
В ответ на комментарий пользователя
Поскорее бы 11 августа, надоело уже смотреть как шаймиев изголяется! Противно!
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пусть будет уроком для Шаймиева, Минниханова, татар погибающих в Сирии и на Донбасе. Они все делают для сохранения России и дружбы между народами.. строят церкви, помогают присоединить Крым, развивают науку и промышленность, делают равным развитие всех народов на территории республики, а им в лицо плюют. Мужские понятия видать на русси не в чести, гнилой народец, тот, который забывает добро.
1
1
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Горожанин04 августа 2017, 11:30
В ответ на комментарий пользователя
А что в администрации президента России есть должность анонимного представителя? ОДНАКО:-D:-D:-D
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Путин пытается продавить, а что то не выходит)) вот и шлют анонимки))
0
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Миша04 августа 2017, 11:34
В ответ на комментарий пользователя
"Также присутствующий на заседании госсоветник РТ Минтимер Шаймиев прямо не заявил о необходимости продления договора, этого вопроса не коснулся в своем выступлении и президент РТ Рустам Минниханов" - видать шепнули им чтобы рты не раскрывали (а то- мы умеем голым задом ежей давить):-P
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Лизун - Закиров за них выступил что "это яко бы железная воля народа, а не капризы руководства РТ" Умеет лизнуть Ринатик!
0
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Горожанин04 августа 2017, 11:41
В ответ на комментарий пользователя
а чем тебе деревенские не нравятся?)) живут на земле, любят ее, пашут. Не то что ты, офисное обезличенное существо без корней))
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Казань расцвела, бла-бла-бла. Казань расцвела только за счет чемпионатов и прочих мероприятий, на которые так-то Москва денег дала! До универсиады тошно было здесь.
А за пределы Казани вы выезжали? В соседних Челнах дорог почти нет - за 10 лет одну улицу сделали, и зарплату больше 15к не найдешь. Татарстан - это не только Казань.
Вам удащливые пыль в глаза пустили, а вы и рады подлизывать! И радуетесь за них только потому что и вы, и они татары. Только им на вас плевать с высокой колокольни. Неразумное стадо
0
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казанец04 августа 2017, 11:42
В ответ на комментарий пользователя
пусть будет уроком для Шаймиева, Минниханова, татар погибающих в Сирии и на Донбасе. Они все делают для сохранения России и дружбы между народами.. строят церкви, помогают присоединить Крым, развивают науку и промышленность, делают равным развитие всех народов на территории республики, а им в лицо плюют. Мужские понятия видать на русси не в чести, гнилой народец, тот, который забывает добро.
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какие мужские понятия. папаш алкаш, мать несчастная недалекая женщина. третий мир. этим все сказано.
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