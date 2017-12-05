Муфтий РТ о татарском: «Это волшебный пинок, чтобы начать говорить на родном языке»

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин прокомментировал ситуацию с татарским языком, сказав, что после нововведений работа ДУМ РТ будет больше сконцентрирована на языковом вопросе.

- Мы будем работать также, как и работали, даже больше. Возникшая ситуация с татарским языком — это волшебный пинок, чтобы начать говорить на татарском, - сказал Самигуллин на встрече с журналистами.

Он также отметил, что в следующем году планируется запустить курс изучения татарского языка для всех желающих.

- Курс будет состоять из двух частей — разговорного татарского и основ ислама, - добавил он.

Напомним, ранее в Госсовете Татарстана единогласно приняли проект постановления по преподаванию татарского языка в школах, согласно которому будет по 2 часа добровольного татарского языка в школах. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, родной язык изучается учащимися обязательно (до двух часов в неделю), но каким будет этот язык — выбирают родители учеников. В Татарстане помимо татарского это может быть и русский язык, и чувашский, и башкирский.