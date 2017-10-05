Минниханов впервые после введения «добровольного татарского» прокомментировал эту тему

Президент РТ Рустам Минниханов сегодня впервые после возвращения из Лондона публично коснулся темы татарского языка, он призвал татар активнее использовать родной язык в повседневной жизни. Такое заявление он сделал на форуме "Деловые партнеры Татарстана", передает "Татар информ".

- Сейчас есть проблема глобализации, многие языки исчезают. Если мы сами не будем разговаривать на татарском языке, кому он будет нужен? Это очень серьезная проблема. У нас только 30 процентов татар живет в Татарстане, остальные — за границами республики. Если такие, как вы, люди не будут беречь язык, традиции, религию, все это утратится, — отметил Минниханов.

Президент обратил внимание на одного из участников форума - предпринимателя из Китая Ахметжана Галиева, который выступил на заседании с речью чистом татарском языке в отличие от ряда других спикеров. Президент РТ предложил в дальнейшем спикерам пробовать выступать на татарском.