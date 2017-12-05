Госпрограмму РТ по сохранению идентичности татарского народа увеличат на 24 млн рублей

Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин

Финансирование государственной программы РТ «Сохранение идентичного татарского народа (2014-2019 гг.) увеличат на 24,2 млн рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, в 2017 году финансирование увеличится с 26 до 36 млн рублей. В следующем году на госпрограмму выделят 42 млн рублей вместо 33 млн рублей, а в 2019 году планируют потратить 31 млн рублей вместо планируемых 25,9 млн рублей.

Однако, указанные в документе объемы финансирования носят прогнозируемый характер и будут корректироваться.

Также в документе указано, что Академия наук РТ должна разработать татарскую онлайн-энциклопедию и интернет-портал Tatarica 2.0.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что бывший министр по делам молодежи и спорта, депутат Госсовета РТ 56-летний Рафис Бурганов станет новым министром образования Татарстана вместо Энгеля Фаттахова.