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Госпрограмму РТ по сохранению идентичности татарского народа увеличат на 24 млн рублей

Госпрограмму РТ по сохранению идентичности татарского народа увеличат на 24 млн рублей
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Фото: prav.tatarstan.ru
Постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин

Финансирование государственной программы РТ «Сохранение идентичного татарского народа (2014-2019 гг.) увеличат на 24,2 млн рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, в 2017 году финансирование увеличится с 26 до 36 млн рублей. В следующем году на госпрограмму выделят 42 млн рублей вместо 33 млн рублей, а в 2019 году планируют потратить 31 млн рублей вместо планируемых 25,9 млн рублей.

Однако, указанные в документе объемы финансирования носят прогнозируемый характер и будут корректироваться.

Также в документе указано, что Академия наук РТ должна разработать татарскую онлайн-энциклопедию и интернет-портал Tatarica 2.0.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что бывший министр по делам молодежи и спорта, депутат Госсовета РТ 56-летний Рафис Бурганов станет новым министром образования Татарстана вместо Энгеля Фаттахова. 

Люция Кашапова, 06.12.2017, 10:24
Тэги: Деньги
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Комментарии

Горожанин06 декабря 2017, 10:35
А это разве не сегрегация по национальному признаку?
Почему только татар защищают?
А чуваши, марийцы, которые здесь родилиись и которые здесь проживают - они разве не ассимилируются и не теряют свою национальную идентичность?
А кряшены? А мишаре?
"Все для татар - все в карманы удащливых колхозников!">:>
10
12
Согласны с автором?
Горожанин06 декабря 2017, 10:36
Нам нужен свой язык, а не деньги в обмен, к тому же все понимают кому они достанутся - тому кто продал
7
3
Согласны с автором?
Горожанин06 декабря 2017, 10:44
Хорошая новость. Нужно больше татарской культуры
9
9
Согласны с автором?
Горожанин06 декабря 2017, 10:45
В ответ на комментарий пользователя
Хорошая новость. Нужно больше татарской культуры
Развернуть
Нахуа?
5
10
Согласны с автором?
12806 декабря 2017, 10:45
Зайдите на сайт госуслуг, найдите там хоть одно татарское слово. Вот и вся ваша многомиллионная поддержка языка. Кому нужна энциклопедия на татарском языке, если экзамен на водительское удостоверение сдать на татарском нельзя. Популисты ...
3
8
Согласны с автором?
Горожанин06 декабря 2017, 10:47
В смысле идентичности? Они себя не могут до сих пор к какому либо квалификационному признаку и роду обозначить?
2
10
Согласны с автором?
да ну06 декабря 2017, 10:50
В ответ на комментарий пользователя
Хорошая новость. Нужно больше татарской культуры
Развернуть
и ХАЛЯЛЯ !
ХАЛЯЛЯ побольше !
ведь ХАЛЯЛЯ это все !
2
2
Согласны с автором?
Ильдар06 декабря 2017, 10:52
В ответ на комментарий пользователя
Зайдите на сайт госуслуг, найдите там хоть одно татарское слово. Вот и вся ваша многомиллионная поддержка языка. Кому нужна энциклопедия на татарском языке, если экзамен на водительское удостоверение сдать на татарском нельзя. Популисты ...
Развернуть
в приложении "госуслуги РТ" есть возможность выбора татарского языка. так что что-то да делают. оставьте заявку на сайте госуслуг татарстана на добавление татарского языка интерйеса - проявите гражданскую позицию)
3
1
Согласны с автором?
Горожанин06 декабря 2017, 10:55
В ответ на комментарий пользователя
А это разве не сегрегация по национальному признаку?
Почему только татар защищают?
А чуваши, марийцы, которые здесь родилиись и которые здесь проживают - они разве не ассимилируются и не теряют свою национальную идентичность?
А кряшены? А мишаре?
"Все для татар - все в карманы удащливых колхозников!">:>
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Так ты же в Татарстане! Иди предьявляй свои претензии марийскому, чувашскому, самарскому правительству. Непонятный ты какой-то?
6
3
Согласны с автором?
Горожанин06 декабря 2017, 10:57
В ответ на комментарий пользователя
Зайдите на сайт госуслуг, найдите там хоть одно татарское слово. Вот и вся ваша многомиллионная поддержка языка. Кому нужна энциклопедия на татарском языке, если экзамен на водительское удостоверение сдать на татарском нельзя. Популисты ...
Развернуть
Идея!!! Сейчас всё на татарский переделаем. Только потом не ной что всё не понятно написано ))))
2
1
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Горожанин06 декабря 2017, 11:00
после атаки на язык, странно звучит
1
1
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Горожанин06 декабря 2017, 11:00
В ответ на комментарий пользователя
Идея!!! Сейчас всё на татарский переделаем. Только потом не ной что всё не понятно написано ))))
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что ты переделаешь?? мелочь пузатая!
всё что ты можешь сделать- это конституцией (которая была до 10 августа) туалет:-D обклеить
0
1
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12806 декабря 2017, 11:04
В ответ на комментарий пользователя
в приложении "госуслуги РТ" есть возможность выбора татарского языка. так что что-то да делают. оставьте заявку на сайте госуслуг татарстана на добавление татарского языка интерйеса - проявите гражданскую позицию)
Развернуть
Хорошо, на госуслугах есть. Почему на почте в аппаратах выдачи талончиков выбора языков не предусмотрено, в банкоматах почему нет? Где эти миллионы, что выделяются? На конгресс писателей ушли?
3
0
Согласны с автором?
12806 декабря 2017, 11:05
В ответ на комментарий пользователя
Идея!!! Сейчас всё на татарский переделаем. Только потом не ной что всё не понятно написано ))))
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Я о тебе же, дураке, забочусь, чтоб ты не ныл, что язык ущемляют, а ты всё пакости задумываешь
1
1
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Горожанин06 декабря 2017, 11:08
В ответ на комментарий пользователя
А это разве не сегрегация по национальному признаку?
Почему только татар защищают?
А чуваши, марийцы, которые здесь родилиись и которые здесь проживают - они разве не ассимилируются и не теряют свою национальную идентичность?
А кряшены? А мишаре?
"Все для татар - все в карманы удащливых колхозников!">:>
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Чё ты кряшен и мишар то сюда приплел? Они татары и говорят на татарском языке, мы одна нация. А у остальных есть свои национальные республики и при желании они могут обучаться на своём. Что ты не пишешь о Москве, где о всех нерусских нациях вообще нет заботы? Пиши об этом
0
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Горожанин06 декабря 2017, 11:08
рф рухнет, порадуйтесь ещё немного эдики
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Опа06 декабря 2017, 11:14
Воооот. С этого надо было начинать. 24 миллиона рублей.....
0
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Горожанин06 декабря 2017, 11:16
В ответ на комментарий пользователя
Зайдите на сайт госуслуг, найдите там хоть одно татарское слово. Вот и вся ваша многомиллионная поддержка языка. Кому нужна энциклопедия на татарском языке, если экзамен на водительское удостоверение сдать на татарском нельзя. Популисты ...
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Вы там только-только зарегистрировались, видимо - ничегошеньки не знаете.
0
0
Согласны с автором?
12806 декабря 2017, 11:25
В ответ на комментарий пользователя
Вы там только-только зарегистрировались, видимо - ничегошеньки не знаете.
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Зарегистрировался я там давно, оттого и запамятовал. А вот на почте был в понедельник. Там даже намёка на татарский язык нет.
0
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Горожанин06 декабря 2017, 11:28
Молодцы! Отличная новость
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