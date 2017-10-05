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СМИ: в Татарстане назначили нового министра образования

СМИ: в Татарстане назначили нового министра образования
16+
Фото: архив ProKazan (Рафис Бурганов)
Прежний министр Энгель Фаттахов был уволен

Бывший министр по делам молодежи и спорта, депутат Госсовета РТ 56-летний Рафис Бурганов станет новым министром образования Татарстана вместо Энгеля Фаттахова, об этом сообщает "Бизнес Online" со ссылкой на источники.

Сегодня новый министр будет представлен коллективу.

Официально данная информация не подтверждена.

Напомним, ранее в Госсовете Татарстана единогласно приняли проект постановления по преподаванию татарского языка в школах, согласно которому будет по 2 часа добровольного татарского языка в школах. 71 депутат проголосовал "за" принятие постановления. Энгель Фаттахов выступал за обязательный татарский язык.

Рафис Бурганов родился в селе Муслюмово ТАССР. Окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик" (1983 г.), Казанский финансово-экономический институт по специальности "экономист" (1990 г.), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, профессиональная переподготовка по программе "Магистр государственно-общественного управления" (2011 г.).

В 1983 г. – инженер  Государственного комитета ТАССР по профтехобразованию.
В 1983 – 1985 гг. – служба в рядах Советской Армии.
В 1985 г. – мастер сборочного участка НПО "Казанькомпрессормаш".
В 1985 – 1989 гг.–   секретарь комитета ВЛКСМ НПО "Казанькомпрессормаш", второй секретарь Казанского городского комитета ВЛКСМ.
В 1989 – 1996 гг. – заместитель начальника, начальник цеха, начальник экономического отдела, директор по экономике и финансам ОАО "Казанькомпрессормаш".
В 1996 – 1998 гг.  – первый заместитель главы Администрации г. Казани.
В 1998 – 1999 гг. – первый заместитель министра экономики и промышленности Республики Татарстан.
В 1999 – 2005 гг. – глава Администрации Вахитовского района г. Казани.
В 2005 – 2010 гг. – первый заместитель главы, руководитель исполнительного комитета муниципального образования г. Казани.
В 2010 – 2014 гг. – министр по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан.
С октября 2014 г. – депутат Государственного Совета пятого созыва.

Н. Вильданов, 04.12.2017, 10:32
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин04 декабря 2017, 10:36
Шило на мыло, судя по его биографии.
Лучший комментарий
0
25
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Горожанин04 декабря 2017, 10:38
Закончил сельхоз институт и ... министр образования всея РТ.
0
21
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Горожанин04 декабря 2017, 10:39
В ответ на комментарий пользователя
Закончил сельхоз институт и ... министр образования всея РТ.
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ну КСХИ - это кузница кадров. оттуда все повылазили. начиная с бабая и кончая горшка.
0
19
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Горожанин04 декабря 2017, 10:39
Уровень Фаттахова - это заведующий фермы.
1
21
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Вадим04 декабря 2017, 10:40
Кузнеца бездарных кадров,зато национальных
0
17
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Горожанин04 декабря 2017, 10:41
давно пора было выгнать этого колхозника
0
15
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Горожанин04 декабря 2017, 10:45
2 часа....до свиданья....с родным колхозом...ахахахахахахахахаха
0
8
Согласны с автором?
герцог04 декабря 2017, 10:47
Сложилась ситуация и вот её исход
0
5
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Горожанин04 декабря 2017, 10:49
Москва рулит
3
5
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Ол04 декабря 2017, 10:56
Да уж. Ни какой самостоятельности. Что мОСКВА скажет то и будет. Какая нахрен демократия и федерализм
0
1
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Горожанин04 декабря 2017, 10:56
В ответ на комментарий пользователя
давно пора было выгнать этого колхозника
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Одного колхозника выгнали - второго поставили.
Правильно написали - шило на мыло.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин04 декабря 2017, 10:56
Окончил сельхоз,а будет преподами командовать
0
2
Согласны с автором?
Ага04 декабря 2017, 10:59
В ответ на комментарий пользователя
Уровень Фаттахова - это заведующий фермы.
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...по разведению дождевых червей.
0
1
Согласны с автором?
Правдоруб04 декабря 2017, 11:01
За какие заслуги? Еще когда он исполкомом руководил ходили стойкие слухи, что он гнилой.
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