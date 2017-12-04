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В Нижнекамске на заводе «Танеко» разбился парень, упавший с высоты

В Нижнекамске на заводе "Танеко" разбился парень, упавший с высоты
16+
Фото: личная страница vk.com

В Нижнекамске накануне вечером скончался 25-летний парень из Башкортостана, который упал с одного из зданий на территории. Информацию из соцсетей подвтердил источник ProKazan.ru.

- 4 декабря в 18:00 на территории "Танеко" был обнаружен мертвым с признаками падения с высоты житель Башкортостана, - рассказали ProKazan.ru.

Предварительно, он во время работы отцепил страховочный трос, чтобы перешагнуть через препятствие и снова прицепиться, но поскользнулся и сорвался.

Следственный комитет начал доследственную проверку.

Напомним, ранее ProKazan.ru сообщал, что в Казани на улице Максимова погибла 34-летняя мать двоих детей, упавшая с 14 этажа.

Денис Зарипов, 05.12.2017, 14:19
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Абдула05 декабря 2017, 15:31
С высоты без поясов падают,на мёртвых потом пояс одевают в низу
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