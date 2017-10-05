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Прокуратура Татарстана после публикации в СМИ проверит экс-директора НКЦ «Казань»

Прокуратура Татарстана после публикации в СМИ проверит экс-директора НКЦ «Казань»
16+
Фото: "Бизнес Online"

Прокуратура Татарстана после публикации в СМИ начала проверку в отношении экс-директора НКЦ «Казань» и главы исполкома Всемирного конгресса татар Рината Закирова, передает Inkazan.

Сообщается, что поводом проверки стала публикация о том, что Закиров помог своему зятю Разиту Давлетшину, который в 2000 году изнасиловал 17-летнюю девушку. Вскоре телекомпании «Эфир» удалось выяснить, где работает предполагаемый насильник. Давлетшин был задержан. Однако Закиров попросил директора телекомпании не предавать преступление его зятя огласке. Таким образом, дело было закрыто и Давлетшин остался на свободе.

Однако в 2010 году его арестовали, а в 2011 году осудили на 9 лет за серию изнасилований.

Отмечается, что поручение провести проверку дал лично прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Напомним, портал ProKazan.ru писал о том, что директор НКЦ «Казань» Ринат Закиров после 26 лет работы покинул свой пост. Закиров намерен сосредоточиться на работе председателя исполкома всемирного конгресса татар. 

Элина Валеева, 04.12.2017, 18:53
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин04 декабря 2017, 18:50
Дикие чавплыги...что и следовало доказать в ВКТ одни мрази...
7
12
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Горожанин04 декабря 2017, 18:58
Копать под него начали, кому интересно он дорогу перешел?!
Прокуратура почему в 2000 г. проверку не проводила, смешно ждали аж до 2018 г.!
Лучший комментарий
2
20
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Горожанин04 декабря 2017, 19:22
Мало ли что он намерен? Почему татары должны это терпеть?
5
3
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Горожансто04 декабря 2017, 19:34
Ну после сынка главы угибдд рт не удивляюсь - та же схема , по идее ментов которые дело об изнасиловании прикрыли тоже надо бы на нары
3
14
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Горожанин04 декабря 2017, 19:37
Наверняка у кгбщника есть компроматы на всех известных татар для дискредитации! кто следующий после Улюкаева.
1
7
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Горожанин04 декабря 2017, 19:38
Раскопали компромат, в 2000 просил "Эфир" не придовать огласке и что??! Почему не придают огласке дело об упавшем боинге, где погибло 50 чел и по чьей вине???!
1
7
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Горожанин04 декабря 2017, 19:43
Григорьев тоже молодец, его попросили, он не стал. Как так то?
3
0
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ага04 декабря 2017, 19:46
В ответ на комментарий пользователя
Раскопали компромат, в 2000 просил "Эфир" не придовать огласке и что??! Почему не придают огласке дело об упавшем боинге, где погибло 50 чел и по чьей вине???!
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А почему главу Эфира за яйки не притянут?
0
4
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Горожанин04 декабря 2017, 19:50
Нарыли компромат!
0
2
Согласны с автором?
Горожанин04 декабря 2017, 19:55
В ответ на комментарий пользователя
Раскопали компромат, в 2000 просил "Эфир" не придовать огласке и что??! Почему не придают огласке дело об упавшем боинге, где погибло 50 чел и по чьей вине???!
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Время еще не подошло!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин04 декабря 2017, 19:57
В ответ на комментарий пользователя
А почему главу Эфира за яйки не притянут?
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Вот именно он попрасил, а "Эфир" мог бы отказать в просьбе об огласке, так!
0
2
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Горожанин04 декабря 2017, 20:00
А когда минниханов с шаймиевым попросили тоже не давать огласке,что рамиль минниханов сбил на смерть парня.почему проверку не проводят.или когда радик шаймиев сбил человека на смерть.когда проверка будет уже
0
0
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Горожанин04 декабря 2017, 20:02
Законно ли не платить штрaфы? Да, если сделать так http://krati.co/nomer то автомобиль станет "невидимкой" для камер ГИБДД! Номер выглядит как обычно, но штраф вам не придет, потому что камеры не зафиксируют номер вашего автомобиля! Поэтому вы действительно не нарушаете закон!
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