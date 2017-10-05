Прокуратура Татарстана после публикации в СМИ проверит экс-директора НКЦ «Казань»

Прокуратура Татарстана после публикации в СМИ начала проверку в отношении экс-директора НКЦ «Казань» и главы исполкома Всемирного конгресса татар Рината Закирова, передает Inkazan.

Сообщается, что поводом проверки стала публикация о том, что Закиров помог своему зятю Разиту Давлетшину, который в 2000 году изнасиловал 17-летнюю девушку. Вскоре телекомпании «Эфир» удалось выяснить, где работает предполагаемый насильник. Давлетшин был задержан. Однако Закиров попросил директора телекомпании не предавать преступление его зятя огласке. Таким образом, дело было закрыто и Давлетшин остался на свободе.

Однако в 2010 году его арестовали, а в 2011 году осудили на 9 лет за серию изнасилований.

Отмечается, что поручение провести проверку дал лично прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Напомним, портал ProKazan.ru писал о том, что директор НКЦ «Казань» Ринат Закиров после 26 лет работы покинул свой пост. Закиров намерен сосредоточиться на работе председателя исполкома всемирного конгресса татар.