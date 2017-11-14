СМИ: директор НКЦ «Казань» покидает свой пост

Директор НКЦ «Казань» Ринат Закиров после 26 лет работы покидает свой пост. Об этом пишет «Бизнес Онлайн» со ссылкой на источник.

Сообщается, что Закиров намерен сосредоточиться на работе председателя исполкома всемирного конгресса татар.

Ожидается, что об уходе Закирова объявят сегодня на сессии Казгордумы.

Справка



Ринат Закиров родился в 1948 году в Чистопольском районе. Окончил Казанский химико-технологический институт по специальности «химия и технология высокомолекулярных соединений» (1972 г.).



С 1991 г. - директор Национального культурного центра «Казань».

В 1996 г. - заместитель начальника управления культуры Казани.

С 2002 г. - председатель исполнительного комитета Всемирного конгресса татар.

В 2004 - 2009 гг. - депутат Государственного Совета по РТ третьего созыва.

В 2009 - 2014 гг. - депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета РТ по культуре, науке, образованию и национальным вопросам, член коллегии Министерства культуры РТ.

С октября 2014 г. - депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.