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СМИ: президент РТ поручился за ПСО «Казань», которое будет строить космодром «Восточный»

СМИ: президент РТ поручился за ПСО «Казань», которое будет строить космодром «Восточный»
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Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал личные гарантии в отношении компаний из республики, которые будут задействованы в строительстве космодрома «Восточный», пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что строительством стартового стола под ракетный комплекс «Ангара» за 38 млрд рублей практически точно займется ПСО «Казань».

Напомним, ранее сообщалось, что строить стартовый стол под ракеты-носители семейства «Ангара» на космодроме «Восточный» будет ПСО «Казань». С таким предложением к президенту России обратился «Роскосмос». Главный критерий, который требовался «Роскосмосу»,— это наличие у компании собственных мощностей и квалифицированного персонала. С учетом того, что «Казань» выполняет работы на нескольких объектах, необходимых для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, этому критерию татарстанская компания соответствует.

Заключить контракт планируется уже в этом году, а основная часть строительных работ начнется в 2018 году.

Отметим, что ПСО «Казань» строит стадионы к ЧМ-2018 в Самаре и Саранске. Ранее сообщалось, что на компанию ПСО «Казань» были наложены штрафные санкции за нарушение сроков подготовки стадиона в Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 года.

 

Люция Кашапова, 04.12.2017, 12:51
Тэги: Строительство
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Комментарии

Горожанин04 декабря 2017, 12:58
хризман тоже ручался. пока, горшок
1
6
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Изя04 декабря 2017, 13:07
За базар ответит? >:>
0
12
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Ага04 декабря 2017, 13:11
Какие у ПСО "свои мощности и персонал"? Всегда на субподряд конторы привлекали. Часть которых "кидали". Похоже, кому-то из Центра откатили, раз такому аферюге такой объект сливают.
Лучший комментарий
0
24
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Горожанин04 декабря 2017, 13:14
Чем поручится, двумя мильярдиками? И в чем заключаются личные гарантии, каковы будут последствия? Типа : зуб даю...
0
11
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Горожанин04 декабря 2017, 13:16
Спросили бы у жителей РТ, это беспредельщики, ладно стадион построить для сына своего друга.,который уже рушиться начал, другое космос и тд, вы что... о будущем народа не думаете..
0
15
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Горожанин04 декабря 2017, 13:16
Все знают, что у миника доля в псо
0
15
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Горожанин04 декабря 2017, 13:18
А СЛАБО ,,,,, !!!!!!..... ПЕНСИИ сделать достойными !!! ..... . , а не позор .......рными !!!!!!
0
5
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Горожанин04 декабря 2017, 13:20
Те кто вчера строил заборы из профнастила, завтра будут строить космодром?!! Такое только в нашей стране может быть, а точнее в нынешней, раньше бы все правильно было. Жаль, очень жаль страну.
0
16
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Горожанин04 декабря 2017, 13:28
"Практически точно" - хорошо звучит!
0
5
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Алекс04 декабря 2017, 13:30
Стадион в Самаре не знаю построят или нет к сроку-то, а тут... Ну теперь "ангаре" точно лет 15 не подняться...
0
5
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Горожанин04 декабря 2017, 13:33
Слово президента РТ ничего не стоит, а уж гарантии подавно. Скорее Лучано построит вместо космодрома, а рядом Унистрой возводить дырявые дома будет.
0
8
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tatain04 декабря 2017, 13:34
Это МОЖЕТ дать ОЧЕНЬ ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ результаты ,особенно для Татарстана. Как гласит НАРОДНАЯ мудрость, скажи кто твой друг и я СКАЖУ КТО ТЫ. А кто такой зиганшит Татарстан ОЧЕНЬ ХОРОШО знает, особенно ВЕЛИКАЯ ГОРДОСТЬ РОССИИ река ВОЛГА.
0
7
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Горожанин04 декабря 2017, 13:35
Уничтожил Волгу теперь Космос разваливать пошел. Сталина на вас нет
0
7
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Горожанин04 декабря 2017, 13:37
История такая же будет как с ТФБ
0
4
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Горожанин04 декабря 2017, 13:39
В ответ на комментарий пользователя
Спросили бы у жителей РТ, это беспредельщики, ладно стадион построить для сына своего друга.,который уже рушиться начал, другое космос и тд, вы что... о будущем народа не думаете..
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Не ракеты же строить будут.
3
0
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Горожанин04 декабря 2017, 13:40
В ответ на комментарий пользователя
Уничтожил Волгу теперь Космос разваливать пошел. Сталина на вас нет
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Волга пересохла, течь перестала?
Ребятушки, природа самостоятельно создает новые острова, пороги, меняет русла рек. Если человек немного поможет ей в этом ничего страшного не случится
7
0
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Горожанин04 декабря 2017, 13:41
В ответ на комментарий пользователя
Стадион в Самаре не знаю построят или нет к сроку-то, а тут... Ну теперь "ангаре" точно лет 15 не подняться...
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Построят, никуда не денутся. Даже в Киеве в свое время за 2 месяца до кубка достроили, неужели наши не смогут
4
0
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Горожанин04 декабря 2017, 13:42
Откуда в вас столько желчи?
Под каждой статьей одни брызжущие ядом. Но при этом, моська лает, караван идет
7
0
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Горожанин04 декабря 2017, 13:48
В ответ на комментарий пользователя
Откуда в вас столько желчи?
Под каждой статьей одни брызжущие ядом. Но при этом, моська лает, караван идет
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Твой идущий караван утопил в океане 19!!!! спутников
0
4
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Горожанин04 декабря 2017, 13:49
Последнее поручительство и ''Гуд бай май... '' Нельзя так Икрам Мухаметзянов прощай Сабы.
0
1
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зигфрид кудрявцев04 декабря 2017, 13:49
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachook.blogspot.com
0
0
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Горожанин04 декабря 2017, 13:50
В ответ на комментарий пользователя
Не ракеты же строить будут.
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О, не дай Бог.
0
2
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Горожанин04 декабря 2017, 13:50
В ответ на комментарий пользователя
Не ракеты же строить будут.
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Северной Кореи 2 еще не хватало. Да Икрам?
0
2
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Горожанин04 декабря 2017, 13:53
В ответ на комментарий пользователя
За базар ответит? >:>
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Это тебе, не за Татфондбанк ответ держать. Тут космос пассаны.
0
2
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Горожанин04 декабря 2017, 13:53
В ответ на комментарий пользователя
Спросили бы у жителей РТ, это беспредельщики, ладно стадион построить для сына своего друга.,который уже рушиться начал, другое космос и тд, вы что... о будущем народа не думаете..
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Да какой космос, че ты переживаешь, ничего они с этого восточного не запустят никогда. Он существует для картинки на купюре номиналом в 30 баксов.
0
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Горожанин04 декабря 2017, 13:58
П..зда восточному)))
0
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Горожанин04 декабря 2017, 13:59
[***]
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Горожанин04 декабря 2017, 14:02
В ответ на комментарий пользователя
Откуда в вас столько желчи?
Под каждой статьей одни брызжущие ядом. Но при этом, моська лает, караван идет
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А не надо было народ бросать на произвол судьбы и заставлять батрачить за копейки и МРОТ. А отбатрачившим пенсию с мизер назначать, заморозив три триллиона накопительной пенсии.
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