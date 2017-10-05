СМИ: президент РТ поручился за ПСО «Казань», которое будет строить космодром «Восточный»

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал личные гарантии в отношении компаний из республики, которые будут задействованы в строительстве космодрома «Восточный», пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что строительством стартового стола под ракетный комплекс «Ангара» за 38 млрд рублей практически точно займется ПСО «Казань».

Напомним, ранее сообщалось, что строить стартовый стол под ракеты-носители семейства «Ангара» на космодроме «Восточный» будет ПСО «Казань». С таким предложением к президенту России обратился «Роскосмос». Главный критерий, который требовался «Роскосмосу»,— это наличие у компании собственных мощностей и квалифицированного персонала. С учетом того, что «Казань» выполняет работы на нескольких объектах, необходимых для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, этому критерию татарстанская компания соответствует.

Заключить контракт планируется уже в этом году, а основная часть строительных работ начнется в 2018 году.

Отметим, что ПСО «Казань» строит стадионы к ЧМ-2018 в Самаре и Саранске. Ранее сообщалось, что на компанию ПСО «Казань» были наложены штрафные санкции за нарушение сроков подготовки стадиона в Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 года.