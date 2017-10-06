СМИ: ПСО «Казань» на космодроме «Восточный» займется строительством стартовой площадки

Строить стартовый стол под ракеты-носители семейства «Ангара» на космодроме «Восточный» будет ПСО «Казань», собственником которого является депутат Равиль Зиганшин, пишет «Коммерсанть» со ссылкой на два отраслевых источника.

Отмечается, что с таким предложением к президенту России обратился «Роскосмос».

- Главный критерий, который требовался «Роскосмосу»,— это наличие у компании собственных мощностей и квалифицированного персонала. С учетом того, что «Казань» выполняет работы на нескольких объектах, необходимых для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, этому критерию татарстанская компания соответствует, - говорится в сообщении.

Заключить контракт планируется уже в этом году, а основная часть строительных работ начнется в 2018 году. Общая стоимость строительства объектов оценивается в 75 млрд рублей.

Напомним, ПСО «Казань» строит стадионы к ЧМ-2018 в Самаре и Саранске. Ранее сообщалось, что на компанию ПСО «Казань» были наложены штрафные санкции за нарушение сроков подготовки стадиона в Самаре к чемпионату мира по футболу 2018 года.