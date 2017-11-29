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Минобрнауки РТ: почти 70% школьников выбрали для изучения татарский язык

Минобрнауки РТ: почти 70% школьников выбрали для изучения татарский язык
16+
Фото: ProKazan.ru

В Татарстане 69% школьников выбрали для изучения татарский язык в качестве родного языка. Соответствующие заявления подписали их родители, передает «Бизнес Онлайн».

Сообщается, что 30% учеников для изучения выбрали русский язык, а 1% - иные языки. Данную информацию подтвердили в министерстве образования и науки РТ.

Напомним, ранее прокурор Татарстана Илдус Нафиков подтвердил, что изучение татарского языка в школах Татарстана будет только добровольным. По его словам, в образовательных учреждениях Татарстана было обнаружено 3856 нарушений, связанными с изучением языков, к примеру, нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных тестирований, влиявших на перевод в десятый класс. и вмешательство республиканских и муниципальных органов в автономию образовательных организаций. То есть нарушения были найдены во всех 1 412 образовательных учреждениях Татарстана. Были направлены предписания на устранения нарушений, как в школы, так и президенту республики.

В этот же день в Госсовете Татарстана единогласно приняли проект постановления по преподаванию татарского языка в школах, согласно которому будет по 2 часа добровольного татарского языка в школах. 71 депутат проголосовал «за» принятие постановления.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

Люция Кашапова, 30.11.2017, 14:25
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин30 ноября 2017, 14:29
Да харе гнать :-D
Лучший комментарий
7
35
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Дмитрий30 ноября 2017, 14:31
Ну все молодцы ! Теперь уже успокойтесь !
2
20
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Горожанин30 ноября 2017, 14:31
Да кто вам теперь поверит...ну выбрали и выбрали..
2
20
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Горожанин30 ноября 2017, 14:34
Это только начало, через пару месяцеввсе откажутся от татяза...многих просто запугали...
5
29
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Горожанин30 ноября 2017, 14:37
Ну да....
Боясь последствий,скоро сами как наши дети выбирать будем язык...родной...
2
5
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звезда30 ноября 2017, 14:37
0
0
Согласны с автором?
Дед30 ноября 2017, 14:39
Либо их заставили, либо это инфармационная ЛОЖЬ. Второе вернее всего.
7
32
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КАА30 ноября 2017, 14:43
Моего сына заставляли выбирать татарский. Мы русские.
6
31
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Горожанин30 ноября 2017, 14:47
Так оно и есть. В школах родителей слезно умоляли, чтобы они написали о том, что хотят изучать татарский язык 2 часа в неделю.
5
30
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Дед30 ноября 2017, 14:47
В ответ на комментарий пользователя
Моего сына заставляли выбирать татарский. Мы русские.
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Наверника это только и не в вашей школе такое происходит и в других школах тоже самое заставляют учить татарчу.
3
20
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Горожанин30 ноября 2017, 14:48
А у нас весь класс отказался от татарского
6
25
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Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин30 ноября 2017, 15:00
Ну ладно, молодцы. Захотели учить, пусть учат.Зато добровольно.
2
9
Согласны с автором?
Горожанин30 ноября 2017, 15:02
А как обстоят дела с изучением английского в школах сейчас?
3
2
Согласны с автором?
12830 ноября 2017, 15:06
А давайте уже зададимся другим вопросом: на каком основании подбирают иностранный язык для обучения? Например, человек хочет, чтоб его дети изучали немецкий, а в расположенной рядом школе обучают только английскому.
8
3
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Горожанин30 ноября 2017, 15:12
Данные министерства образования РТ - это ложь.
4
22
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Горожанин30 ноября 2017, 15:13
Татарское телевидение всю надо отправить на изучение родного языка,чередование разных языков.
4
8
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54630 ноября 2017, 15:18
дырявое министерство во главе с таким же колхозником
5
14
Согласны с автором?
Горожанин30 ноября 2017, 15:22
Мне какая разница, я то выбрал Русский!!!
1
6
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Горожанин30 ноября 2017, 15:24
Тем более кто поверит, так называемому Министерству да еще и в лживом и лицемерном татаране))))))))))))
4
10
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Горожанин30 ноября 2017, 15:28
В ответ на комментарий пользователя
Моего сына заставляли выбирать татарский. Мы русские.
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Пишите заявление об отказе от изучения татарского языка. Я так сделал и мои дети перестали его учить.
2
13
Согласны с автором?
Горожанин30 ноября 2017, 15:29
В ответ на комментарий пользователя
Это в какой школе? Где даунов обучают?:-D
Развернуть
Рот закрой, упоротый дебил.
6
2
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Горожанин30 ноября 2017, 15:31
Странно!!! А почему не 120 %???
2
7
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Горожанин30 ноября 2017, 15:37
В ответ на комментарий пользователя
Странно!!! А почему не 120 %???
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потому что только за сцаря 120% голосуют!
0
4
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Горожанин30 ноября 2017, 15:42
Татарская математика?
0
5
Согласны с автором?
Горожанин30 ноября 2017, 15:45
Наглая Циничная Ложь !!!!!
0
3
Согласны с автором?
Горожанин30 ноября 2017, 15:45
И за купюры все голосуют, и язык всем нужен, и все всем довольны. И никто ничего не политизирует. Только на проказане всегда то пикет, то митинг. Безобразие.
0
0
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Rus_LAN30 ноября 2017, 15:54
102%, чего уж мелочиться-то. Чурова на вас нет )))
0
1
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Горожанин30 ноября 2017, 15:58
Запугали, заставили... родитель должен защищать своего ребенка от беспредела, иначе это не родитель, а не знай кто. Страшно, что успеваемость упадет? Так будьте добры, отложите в сторону свои контактики-инстаграммчики, оторвите задницы от телека, выйдите из кухни и проверьте работу ребенка, если видно, что тупо валят - бегом в школу, разъясните учителю чем грозит выездная внеплановая проверка.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин30 ноября 2017, 16:01
В ответ на комментарий пользователя
Пишите заявление об отказе от изучения татарского языка. Я так сделал и мои дети перестали его учить.
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Не надо изучать насильно татарский!!! Зачем заставлять детей учить не родной язык. Но в будущем не плачте из-за того, что вас или вашего ребенка не взяли на работу или не повысили в должности за незнание татарского и английского. Внутренний регламент некоторых фирм, однако! И ничего вы не сможете с этим поделать)))
0
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Горожанин30 ноября 2017, 16:02
Дети в основном своем в принципе учится не хотят. Сделай завтра математику, русский, физику добровольно ни кто учить не будет
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Горожанин30 ноября 2017, 16:03
В ответ на комментарий пользователя
Да харе гнать :-D
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а толку гнать, если добровольно? все равно же начнутся жалобы, чуть что, а это больше никому не нужно
0
0
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Горожанин30 ноября 2017, 16:03
В ответ на комментарий пользователя
Да кто вам теперь поверит...ну выбрали и выбрали..
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вот именно, что есть подтверждение тому, что язык все же популярен
0
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Горожанин30 ноября 2017, 16:04
В ответ на комментарий пользователя
Это только начало, через пару месяцеввсе откажутся от татяза...многих просто запугали...
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КАК И ЕМ можно запугать? будь оно так, то и шума вокруг темы не было бы. не несите чепухи.
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Горожанин30 ноября 2017, 16:04
В ответ на комментарий пользователя
А как обстоят дела с изучением английского в школах сейчас?
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если ребенок трудящийся, то хорошо)
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Горожанин30 ноября 2017, 16:05
отличные новости. это значит, что языка как был так и остается популярным, а добровольно или нет -- неважно.
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