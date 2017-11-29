Минобрнауки РТ: почти 70% школьников выбрали для изучения татарский язык

В Татарстане 69% школьников выбрали для изучения татарский язык в качестве родного языка. Соответствующие заявления подписали их родители, передает «Бизнес Онлайн».

Сообщается, что 30% учеников для изучения выбрали русский язык, а 1% - иные языки. Данную информацию подтвердили в министерстве образования и науки РТ.

Напомним, ранее прокурор Татарстана Илдус Нафиков подтвердил, что изучение татарского языка в школах Татарстана будет только добровольным. По его словам, в образовательных учреждениях Татарстана было обнаружено 3856 нарушений, связанными с изучением языков, к примеру, нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных тестирований, влиявших на перевод в десятый класс. и вмешательство республиканских и муниципальных органов в автономию образовательных организаций. То есть нарушения были найдены во всех 1 412 образовательных учреждениях Татарстана. Были направлены предписания на устранения нарушений, как в школы, так и президенту республики.

В этот же день в Госсовете Татарстана единогласно приняли проект постановления по преподаванию татарского языка в школах, согласно которому будет по 2 часа добровольного татарского языка в школах. 71 депутат проголосовал «за» принятие постановления.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.