В Казани на Волге ликвидировали огромное масляное пятно

По данному факту было возбуждено административное дело

В Казани на Волге около улицы Портовая, где расположена лодочная станция “Водник”, было ликвидировано масляное пятно размером 20 на 500 метров, об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Ликвидацией нефтесодержащего пятна занимались сотрудники МЧС.

- На месте загрязнения, выше и ниже по течению, специалистами лаборатории Минэкологии проведен отбор природной воды. Непрерывный анализ продолжается, - сообщили в ведомстве.

По данному факту возбуждено административное дело по выявлению лиц, причастных к данному нарушению.

По одной из версий причиной разлива стал стоявший неподалеку "бесхозный" плавучий кран.