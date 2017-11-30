В Казани на Волге обнаружили огромное масляное пятно

Была произведена специальная обработка для обезвреживания пятна

Масляное пятно размером размером 20 на 500 метров заметили в районе причала "Лесная гавань" на Волге в Казани, об этом сообщили в казанской природоохранной прокуратуре.

- Сейчас службы берут анализы, чтобы определить состав этого пятна, - цитирует "Интерфакс" слова представителя ведомства.

Была произведена специальная обработка сорбентом для обезвреживания пятна.

В результате инцидента не было обнаружена замора рыбы. По предварительным данным, угрозы попадания нефтепродуктов в водозабор Казани нет.

Выяснятся источник загрязнения.