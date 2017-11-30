В Казани задержали двух парней, избивших следователя и помощника прокурора у ресторана

У них была обнаружена часть украденных вещей

Полиция Казани задержала двух 21-летних парней, которые избили и ограбили следователя Следственного комитета и помощника прокурора из Саратовской области около ресторана "Фортепиано", об этом сообщил источник ProKazan.ru.

Напомним, в ночь на 20 ноября из-за конфликта следователя и помощника прокурора с другими посетителями ресторана, который начался после пролитого стакана воды, на улице началась потасовка. После драки выяснилось, что у пострадавших было похищено имущество на сумму в 33000 рублей, включая служебное удостоверение. Было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Полицейские задержали двух безработных казанцев, проживающих на Мамадышском тракте, они были заключены под стражу. У них была обнаружена часть вещей, которую забрали у следователя.