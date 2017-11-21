Избиение следователя и прокурора в Казани: все началось с пролитого стакана воды

После избиения следователь не смог найти пальто с вещами, а прокурор с тяжелой травмой оказался в больнице

Стали известны подробности воскресного избиения помощника прокурора Балашова Саратовской области Владимира Максимова и старшего следователя по особо важным делам СК по Татарстану Руслана Ибрагимова в Казани, выяснилось, что все началось в ресторане из-за пролитого стакана воды. Об этом сообщает саратовское СМИ "Взгляд Инфо".

Следователь и прокурор решили отпраздновать День артиллерии, так как они вместе проходили военную службу в данном роде войск под Саратовом.

Предварительно, в баре "Жигули" они находились около трех часов, после поехали в ресторан "Фортепиано" по улице Сахарова, где их должен был ждать еще один следователь.

- Примерно в 2.00, будучи в ресторане, Максимов нечаянно задел стакан с водой за соседним столиком. Ибрагимов взамен пролитого предложил соседям сок, который остался на его столе. Но это не успокоило соседей, из-за чего произошел конфликт. Выяснение отношений продолжилось на улице, - говорится в сообщении.

После драки следователь и прокурор потеряли сознание, когда следователь очнулся, он не смог найти пальто, где были кошелек, банковские карты, комплект ключей от квартиры, служебного кабинета и сейфа, номерная печать, служебное удостоверение, водительское удостоверение, сотовый телефон "Sony". Общую сумму ущерба он оценил в 33000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Пострадавших увезли на "скорой" в 7 городскую больницу. По имеющейся информации, помощник прокурора Балашова находится без сознания.

Идет расследование.