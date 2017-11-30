В Татарстане возбудили дела на двух мужчин, которые переписывались через Сеть с девочками

В Казани и Буинском районе Татарстана были возбуждены дела в отношении двух мужчин - 33-летнего жителя Краснодара и 19-летнего студента автотранспортного колледжа, которые через Интернет развращали несовершеннолетних, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

По данным следствия студент в январе этого года через "ВКонтакте" домогался до 13-летней девочки, которой, угрожая, склонял к сексуальным отношениям. 30 ноября он был задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия". Подозреваемого отпустили домой под подписку о невыезде.

Что касается другого подозреваемого, то он через популярное приложение онлайн трансляций Bigo Live в конце марта 2017 года развращал двух 13-летних девочек из Буинска. Он также был задержан, на него было возбуждено дело по статье "Развратные действия".

Продолжается расследование.

Напомним, ранее ProKazan.ru провел свой эксперимент. Мы попытались выяснить, насколько ребенок будет привлекательным для взрослых мужчин. Под видом 14-летней Насти мы заполнили анкету на сайте знакомств. По легенде, Настя учится в 9-м классе и ждет своего 15-летия.