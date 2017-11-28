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«Покажи свои голые фото». ProKazan.ru за пару часов нашел более 20 педофилов (18+)

«Покажи свои голые фото». ProKazan.ru за пару часов нашел более 20 педофилов (18+)
16+
Фото: скриншот анкеты на сайте знакомств
Эксперимент редакции по поиску педофилов

На днях появилась информация, что в Татарстане будут судить 33-летнего жителя Альметьевска, который через страницу школьника в соцсети развращал детей. Мужчина знакомился с детьми от 10 до 14 лет, уговаривал их снимать фото и видео интимного характера, а затем шантажировал, заставляя с ним встречаться.

Эксперимент 

ProKazan.ru провел свой эксперимент. Мы попытались выяснить, насколько ребенок будет привлекательным для взрослых мужчин. Под видом 14-летней Насти мы заполнили анкету на сайте знакомств. По легенде, наша Настя учится в 9-м классе и ждет своего 15-летия. Она недавно рассталась с молодым человеком, поэтому решила попытать счастье на сайте знакомств. Сегодня она заболела, а потому осталась дома, и от нечего делать сидела на сайте знакомств. А так как при регистрации можно указать лишь возраст от 18 лет, возраст придуманной девочки мы всегда указывали в переписке.

Первые сообщения появились через пару минут после загрузки фотографий. За четыре часа существования анкеты “Насте” написали 27 мужчин в возрасте от 18-ти до 43 лет. Лишь четверо из написавших отказались от общения с малолетней, узнав реальный возраст собеседницы. Были и те, кто сразу интересовался реальным возрастом, не веря, что на фото совершеннолетняя.

Мужчин, которые предложили ребенку секс, можно поделить на несколько категорий. Первых мы условно назовем “первопроходцы” - это те, кому важно было найти не столько молоденькую, сколько неопытную девушку. Эти мужчины интересуются, встречалась ли с кем-либо девушка, а если да, то насколько близки были отношения. Они, как правило, не стесняются признаться, что женаты и год-два назад уже встречались с малолетними нимфетками.

- Мне нравится секс с молоденькими девушками, как ты, - писал Тимур. - Мне вообще нравится, когда меня слушаются. Как девочка взрослого мужчину.

Надо признать, что мужчины эти умны и осторожны. Они как бы невзначай интересуются интересами и положением в семье девушки. А что скажет мама? А кем работает папа? Ведь девочка может быть близка с матерью и рассказать “секретик”, а папа и вовсе может работать в органах. В итоге тот же самый Тим назначил встречу 14-летней девочке в съемной квартире. По его словам, уже не первой несовершеннолетней...


Вторая категория - это так называемые “ценители прекрасного”. Они яро выражают свое восхищение и хотят получить такое же, причем, совсем определенной части тела, если вы понимаете, о чем я. Они так пылко признаются в своей симпатии, что прилагают фотодоказательства. И непременно задают один вопрос: "Ну как? ну ка-а-ак???"

“Спасительница” - прокомментировал некий Сергей, когда наша выдуманная Настя ответила на такое сообщение. И пожаловался, что его бывшая девушка не оценила габариты некоторой части его тела. А потому за признанием он отправился по сети, очевидно, не самым опытным девушкам.

Эти же любители комплиментов мягко, но настойчиво пытаются выманить у ребенка фотографии “попикантнее”. Они прямо говорят, что не отстанут, пока их не отправят в игнор, и усыпают сексуальными фантазиями пубертатного периода.

Третью категорию мы условно назвали “хозяинами”. Как правило, это женатые мужчины от 24 до 34 лет. Они тоже тщательно интересуются романтическим прошлым несовершеннолетней и признаются, что ищут любовницу. Они не просят, а требуют выслать им больше фото. В особенно жестких вариантах ребенку приказывают сделать снимок “хотя бы в стрингах”, чтобы оценить фигуру.

- Показывай какая у тебя фигура. Раздевайся и фотайся. Посмотрю какая у тебя грудь и попа, - писал Дамир.

Есть и те, кто пытается ребенка подкупить деньгами. Так, нашей героине предложили заняться оральным сексом, намекнув на некоторое вознаграждение.

- Просто баловать тебя хотел, - объяснил 28-летний Дамир из Казани. - Платить тебе и все такое. Но не навязываю.

И четвертую категорию, которую мы отметили, мы назвали “и хочется, и колется”. Эти мужчины, узнав, что общаются с несовершеннолетней, продолжают общение, но признают,что она слишком для них молода. Радует, что хотя бы кого-то пугает закон.

- Я бы предложил встретиться, но за тебя дадут как за угон самолета. Маленькая ты еще, несовершеннолетняя.

- Рано тебе все это, - написал 29-летний Александр, до этого описывающий групповые "вечеринки". - Извини, но это и правда рано. Даже в законе так написано. Не подводи дяденек под статью.

Итог

Из 27 мужчин на сайте знакомств лишь четверо отказались вести общение с ребенком. Еще двое отказались от встречи под страхом ответственности за развращение малолетней. Один человек сказал, что Насте “надо бежать” отсюда, потому что здесь ее испортят. И никто не пожаловался администраторам сайта, что с дяденьками общается ребенок.

Откуда столько? Мнение специалиста

Педофилия - явление отвратительное и страшное. Как считают специалисты, такие склонности могут быть не только врожденными, но и образоваться в результате родовой травмы. Но чаще всего это следствие психологических травм раннего детства и пубертатного периода.

- В последнем случае расстройство можно лечить при помощи психотерапии, - прокомментировал психолог Антон Шутов. - Но это очень сложно. Специалисты криминалисты говорят, что вылечить педофила можно только “отняв у него голову”. В том смысле, что корень проблемы очень глубок и добраться до него чудовищно сложно.

ProKazan.ru предупреждает: за растление малолетних предусмотрена уголовная ответственность - до 15 лет лишения свободы. Даже виртуальная связь, которая не перетекла в реальную, наказывается законом до 6 лет тюремного заключения.

Ольга Плешкова, 29.11.2017, 15:14

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Комментарии

Горожанин29 ноября 2017, 15:49
Плешакова зоошиза!:-D
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