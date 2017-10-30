СМИ сообщили о расколе в штабе Ксении Собчак

В предвыборном штабе телеведущей Ксении Собчак, решившей баллотироваться в президенты России, произошел раскол. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на одного из сотрудников.

Накануне вечером команду Собчак в полном составе покинула группа политтехнолога Алексея Ситникова, который в 1996 году участвовал в избирательной кампании Бориса Ельцина и который должен был стать руководителем "оффлайн-направления" кампании.

- Сегодня утром штаб пустой, Ситников увел с собой почти две трети всех сотрудников штаба. Просто тихо ушли и все, — рассказал источник издания.

Сам Ситников отказался от комментариев.

​Информацию об уходе команды Ситникова подтвердил РБК еще один источник, близкий к штабу Собчак.

- Сегодня его нет в штабе и он не отвечает на звонки. Я так понимаю, что он ушел, никого не предупредив. Даже если у нас были споры по работе — так не делается, — рассказал он.

Другой собеседник РБК, который общается с командой Собчак, рассказал, что Ситников хотел выйти из штаба, потому что "там нет денег и все начальники".