Госсовет РТ единогласно проголосовал за проект по добровольному татарскому языку в школах

71 депутат проголосовал "за" принятие постановления

В Госсовете Татарстана единогласно приняли проект постановления по преподаванию татарского языка в школах, согласно которому будет по 2 часа добровольного татарского языка в школах. об этом стало известно сегодня.

- Министерству образования и науки предстоит большая работа по принятию школами учебных планов с включением в них государственного татарского языка в объеме 2 часов. Необходима реализация комплекса мероприятий, включающих в себя внесение изменений в рабочие программы по татарскому языку, обновление учебной литературы, методических документов, повышение квалификации и переподготовку кадров.



Дальнейшее затягивание и откладывание этого вопроса, равно как и дискуссии в обществе, создают напряжение в отношениях, как я уже сказал, и в учительской, среде, и в родительской, в семье, даже среди детей, - заявил Мухаметшин.

Проект постановления был принят единогласно — 71 депутат проголосовал "за".

- Большое вам спасибо, я думаю, с большим пониманием это постановление было принято, поддержано вами, - отметил спикер Госсовета РТ.

После заседания госсоветник РТ Минтимер Шаймиев сообщил, что властям Татарстана нужно сделать татарский язык привлекательным.

- Татарский надо сделать привлекательным, — цитирует "Реальное время" слова Шаймиева.

Напомним, ранее стало известно, что в школах Татарстана было обнаружено 3856 нарушений, связанными с изучением языков, к примеру, нарушение прав и свобод на добровольное изучение родных языков и государственного языка республики с навязыванием незаконных тестирований, влиявших на перевод в десятый класс. и вмешательство республиканских и муниципальных органов в автономию образовательных организаций. То есть нарушения были найдены во всех 1 412 образовательных учреждениях Татарстана.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, родной язык изучается учащимися обязательно (до двух часов в неделю), но каким будет этот язык — выбирают родители учеников. В Татарстане помимо татарского это может быть и русский язык, и чувашский, и башкирский. То есть могут быть ситуации, при которых даже татары своим родным языком выберут русский.