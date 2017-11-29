Слухам вопреки: «Ак Барс» банк увеличил свой капитал из-за роста прибыли

"Ак Барс банк" увеличил собственный капитал на 27,9% до 57,2 млрд руб, в банке это объясняют тем, что в июне разместили дополнительные акции на 10 млрд руб., а также увеличением прибыли. Это произошло несмотря на слухи в анонимных telegram-каналах о проблемах банка.

По данным "Коммерсанта", чистая прибыль банка за 9 месяцев составила 6,2 млрд руб., что в 1,6 раза превышает итог аналогичного периода прошлого года. С начала года кредитный портфель банка сократился на 6%, до 222,1 млрд рублей, активы — на 7,4% до 373,3 млрд рублей.

Средства клиентов на счетах банка за 9 месяцев увеличились на 8,2% и на конец отчетного периода составили 286,6 млрд рублей.

Напомним, слухи о проблемах банка возникают периодически на протяжении года, представители банка вынуждены их периодически опровергать.

Кстати



"Ак Барс" - крупный банк в Приволжском федеральном округе, работает на финансовом рынке с 1993 года, занимает 16-е место в РФ по капиталу и 21-е место по объему активов. Обслуживает более 3,1 млн частных лиц и более 67 тыс. корпоративных клиентов в РФ.