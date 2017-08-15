«Ак Барс банк» опроверг слухи из мессенджеров

Банк "Ак Барс" столкнулся с рассылкой слухов в мессендежерах, касающихся работы банка и его банкоматной сети, в самом банке сообщили, что работают в штатном режиме.

- В связи с появившимися в мессенджерах дезинформирующими рассылками официально заявляем: обслуживание клиентов во всех офисах осуществляется в стандартном порядке. Все банкоматы снабжены наличностью на достаточном уровне, выдача денежных средств происходит в штатном режиме, — говорится в сообщении банка.

По результатам I полугодия 2017 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 357,6 млн рублей.

Напомним, в конце прошлого года на фоне с ситуацией в Татфондбанке "Ак Барс" банк также столкнулся с информационной атакой.