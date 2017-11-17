В Татарстане могут вернуть прямые выборы мэров

Госсовет РТ рассмотрит ходатайство оппозиционеров

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Татарстана рассмотрела ходатайство оппозиционеров Набережных Челнов о регистрации инициативной группы по проведению референдума за прямые выборы глав городов и районов. Об этом сообщил на своей странице в соцсети активист Раушан Валиуллин.

Отмечается, что комиссия постановила направить документ на рассмотрение в Госсовет РТ.

- Поданное ходатайство соответствует всем требованиям, - говорится в сообщении.

Таким образом, инициативная группа планирует провести референдум по проекту закона РТ «Об избрании в Республике Татарстан глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных районов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании и о месте глав муниципальных образований в структуре органов местного самоуправления».

Напомним, ранее сообщалось,что учитель истории из Набережных Челнов и один из организаторов митинга против коррупции в городе Раушан Валиуллин отказался возглавить казанский штаб Ксении Собчак.

- Отказался я возглавить местный штаб Ксении Анатольевны по пяти причинам. Во-первых, конспирация (открытые россияне такие «открытые») – не по мне это. Во-вторых, голословное обвинение в мой адрес в непорядочности – это очень неприятно. Также я считаю, что участие в истории с «кандидатом против всех» было бы бесперспективной авантюрой. У меня есть любимая работа и классное руководство в замечательном 5Б. К тому же, я не «против всех», - написал Валиуллин.