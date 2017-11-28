Убийство подростка в Нижнекамске: он познакомился с убийцами за несколько часов до смерти

В МВД и Следственном комитете сообщили подробности расследования громкого дела

Стали известны подробности убийства 16-летнего парня, которого нашли накануне мертвым в лесу Нижнекамска, выяснилось, что он познакомился с убийцами за несколько часов до смерти, об этом сообщили в пресс-службе МВД и Следственного комитета.

По данным полиции, 25 ноября подросток попросил у отца 500 рублей, чтобы пойти на день рождения к знакомому. На следующий день он домой не вернулся, после чего начались его масштабные поиски с привлечением волонтеров.

- Родители выяснили, что молодые люди накануне вечером отдыхали в одной из квартир на улице Химиков. Но друзья разошлись по домам около 4 часов утра, а пропавший подросток остался в той квартире с ребятами, с которыми они познакомились лишь накануне, - сообщили в полиции.

В какой-то момент 22-летний парень поругался с подростком, после чего вместе с тремя своими знакомыми вывез подростка за город в лес около деревни Ильинка, где вместе с одним из друзей избил его. Когда избитый перестал подавать признаки жизни, его прикрыли ветками и листвой. Смерть подростка наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

28 ноября подозреваемый был задержан, от дачи показаний он отказался в соответствии со статьей 51 Конституции РФ.



Сейчас идет поиски еще одного подозреваемого, продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство".

