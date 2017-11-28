Подросток, тело которого нашли в лесу Нижнекамска, был убит знакомыми

Появились новые факты по делу о смерти 16-летнего парня, которого нашли мертвым в лесу Нижнекамска. Как сообщает kznlive.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах, парень был убит знакомыми.

В настоящее время по подозрению в убийстве задержан 22-летний нижнекамец, его соучастник — 17-летний парень объявлен в розыск.

- На допросе задержанный пояснил, что преступление было совершено на почве возникшей ссоры, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам вскрытия было установлено, что смерть 16-летнего парня наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», идет расследование.

Напомним, тело нижнекамца нашли накануне в лесном массиве «Корабельная роща», который пропал в минувшую субботу. Поисками пропавшего подростка занимались сотрудники полиции и местные волонтеры.