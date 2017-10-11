Накануне в казанском поселке «Юдино» поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

Трагедия произошла в 17.40.

- По предварительным данным, девушка перебегала железнодорожные пути и попала под поезд. От полученных травм она скончалась на месте. В настоящее время проводится доследственная проверка, - сказал Дмитрий Захаров.

Напомним, 9 мая в Кукморе поезд насмерть сбил 63-летнюю женщину.

6 марта этого года в Арском районе Татарстана поезд насмерть сбил трех человек. Трагедия произошла в 4.36 на перегоне Арск - Куркачи Горьковской железной дороги. Машинист поезда сообщением «Новосибирск-Адлер» заметил в районе платформы 849 км людей, идущих спиной к поезду вдоль железнодорожных путей. Он подавал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение.

21 марта в Казани на железнодорожных путях на станции «Компрессорный» поезд насмерть сбил женщину, которая шла вдоль путей. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.