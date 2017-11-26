В Татарстане продавец бытовой техники совратил более полусотни детей со страниц школьников

В Татарстане будут судить 33-летнего жителя Альметьевска, который через страницу школьника в соцсети развращал детей. Об этом сообщили в Следственном комитете РТ.

- Он обвиняется в совершении 96 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), ст. 135 УК РФ (развратные действия), ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и оборот порнографических материалов), - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2015-2016 годах мужчина в соцсети создал две вымышленные страницы — одну от имени 11-летней девочки, а другую от имени 14-летнего мальчика.

- Житель Альметьевска преимущественно знакомился с детьми от 10 до 14 лет. После чего через Интернет он стал совершать в отношении них действия сексуального характера. Он уговаривал детей снимать фото и видео интимного характера, - сообщили в ведомстве.

Затем, получив эти записи, угрожая их распространением, он требовал присылать ему все новые записи, либо встречаться с ним. Так, в отношении четырех девочек (10-13 лет) злоумышленник совершил действия сексуального характера, встречаясь с ними в гараже, либо приходя к ним в гости. Всего же от его действий пострадали 56 детей (51 девочка и 5 мальчиков).

Отмечается, что задержать злоумышленника удалось после того, как мать одной из потерпевших застала дочь за съемкой самой себя в обнаженном виде. Девочка во всем призналась, после чего мужчина был задержан. Позже выяснилось, что задержанный работал продавцом бытовой техники в одном из магазинов Альметьевска.

Свою вину мужчина признал в полном объему, однако от дачи показаний он отказался.

- Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи чем уголовное дело направлено в суд, - добавили в ведомстве.