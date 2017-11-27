Антимонопольщики заподозрили «ТАИФ» и «Татнефть» в сговоре и завышении цен на топливо

УФАС по РТ возбудило дело в отношении ООО «ТАИФ-НК АЗС» и ООО «Татнефть-АЗС Центр», заподозрив компании в сговоре и завышении цен на дизельное топливо. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Исходя из динамики изменения оптовых цен на заводах-производителях в 2017 году, установлено, что оптовые цены на дизельное топливо, предлагаемые компаниями «ТАИФ», «ТАТНЕФТЬ», выше стоимости данного топлива на Уфимском НПЗ, средних цен на НПЗ России и цен Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи, - говорится в сообщении.

Так, согласно мониторингу, средняя цена на зимнее дизельное топливо в ПФО составила 38,88 рублей за литр, в Татарстане стоимость топлива составляла 39,5 рублей за литр. А розничная цена дизельного топлива на ООО «Татнефть-АЗС Центр» и ООО «ТАИФ-НК АЗС» была установлена в сумме 41 рубль за литр.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что в Казани за неделю подорожал бензин и дизельное топливо. Так, АИ-92 подорожал на 5 копеек и стоит теперь 36,88. АИ-95 стал дороже на 6 копеек и стоит 39,78. Но больше всего в цене выросло дизельное топливо — оно за неделю подорожало на 75 копеек и стоит 39,14. К слову, дизельное топливо дорожает третью неделю подряд. А вот цены на бензин марки А-76(АИ-80) остались без изменения — 34,81.