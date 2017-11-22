Только цены на бензин марки А-76(АИ-80) остались без изменения

В Казани за неделю подорожал бензин и дизельное топливо, сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан.

Так, АИ-92 подорожал на 5 копеек и стоит теперь 36,88. АИ-95 стал дороже на 6 копеек и стоит 39,78. Но больше всего в цене выросло дизельное топливо — оно за неделю подорожало на 75 копеек и стоит 39,14. К слову, дизельное топливо дорожает третью неделю подряд.

А вот цены на бензин марки А-76(АИ-80) остались без изменения — 34,81.

Напомним, ранее сообщалось, что в середине ноября оптовые цены на бензин в России выросли до рекордного уровня. Причиной роста цен на топливо стала остановка одной из ключевых установок «Газпром нефти» на Московском нефтеперерабатывающем заводе. В результате этого компания сократила отгрузки бензинов на рынок, а также начала скупать партии бензина на бирже. Это совпало с ростом цен на нефть и, соответственно, экспортного паритета, из-за чего спрос резко вырос в ожидании повышения цен на внутреннем рынке.