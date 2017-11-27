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Активисты попросили Министерство образования открыть бесплатные курсы по татарскому

Активисты попросили Министерство образования открыть бесплатные курсы по татарскому
16+

Активисты попросили Министерство образования и науки РТ организовать бесплатные курсы по изучению татарского языка во всех общеобразовательных учреждениях, петиция появилась на на сайте Change.org, ее подписали несколько сотен человек.

По словам активистов, такие курсы татарского языка помогут сохранить язык, они должны финансироваться из бюджета.

- Курсы должны быть доступны и удобны по времени и месторасположению для всех желающих, в том числе для работающего населения, – сообщили активисты.

Напомним, ранее стало известно, что Духовное управление мусульман Татарстана запустило канал "Татарский для начинающих" в приложении Telegram для смартфонов. "Татарский для начинающих" – это обучающий Telegram-канал для помощи в изучении татарского языка. 

Н. Вильданов, 28.11.2017, 11:14
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин28 ноября 2017, 11:17
АХАХАХААХ А кто будет платить за них Шаймиев??
5
12
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Горожанин28 ноября 2017, 11:18
В этом и соль, что хотят учить татяз за счет бюджета, а Путин сказал, ущите за свой щет))))))))))))))
Лучший комментарий
3
16
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12828 ноября 2017, 11:20
У нас, вроде, в районе Халево Исламский Университет раз в год бесплатные курсы даёт. Да и какой смысл в новых бесплатных курсах, если от бесплатных уроков сами татары отказываются?
5
13
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Горожанин28 ноября 2017, 11:31
Можно инде, ярар, только успокойтесь!
0
6
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Горожанин28 ноября 2017, 11:43
В ответ на комментарий пользователя
АХАХАХААХ А кто будет платить за них Шаймиев??
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Активисты пусть и платят.
2
8
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Горожанин28 ноября 2017, 11:54
В ответ на комментарий пользователя
АХАХАХААХ А кто будет платить за них Шаймиев??
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один и тот же педик во всех ветках торчит
3
4
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Горожанин28 ноября 2017, 11:54
В ответ на комментарий пользователя
В этом и соль, что хотят учить татяз за счет бюджета, а Путин сказал, ущите за свой щет))))))))))))))
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путин тебе и посасать даст
6
2
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герцог28 ноября 2017, 12:03
И он бежал и он летел-там будут курсы-вот блаженство
Онегин полетел туда-её увидеть совершенство
0
0
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Горожанин28 ноября 2017, 12:05
В ответ на комментарий пользователя
один и тот же педик во всех ветках торчит
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Он не педик. Он 3.14рас. АХАХАХА
1
1
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Горожанин28 ноября 2017, 12:08
АХАХАХАХАХА- дешевки колхозные....
0
2
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Горожанин28 ноября 2017, 12:32
В ответ на комментарий пользователя
У нас, вроде, в районе Халево Исламский Университет раз в год бесплатные курсы даёт. Да и какой смысл в новых бесплатных курсах, если от бесплатных уроков сами татары отказываются?
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ЭТо кто тебе такую глупость сказал? Хожу на курсы татарского! Народу всегда полно!
0
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