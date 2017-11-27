Активисты попросили Министерство образования открыть бесплатные курсы по татарскому

Активисты попросили Министерство образования и науки РТ организовать бесплатные курсы по изучению татарского языка во всех общеобразовательных учреждениях, петиция появилась на на сайте Change.org, ее подписали несколько сотен человек.

По словам активистов, такие курсы татарского языка помогут сохранить язык, они должны финансироваться из бюджета.

- Курсы должны быть доступны и удобны по времени и месторасположению для всех желающих, в том числе для работающего населения, – сообщили активисты.

Напомним, ранее стало известно, что Духовное управление мусульман Татарстана запустило канал "Татарский для начинающих" в приложении Telegram для смартфонов. "Татарский для начинающих" – это обучающий Telegram-канал для помощи в изучении татарского языка.