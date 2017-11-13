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Духовное управление мусульман запустило Telegram-канал «Татарский для начинающих»‍

Духовное управление мусульман запустило Telegram-канал «Татарский для начинающих»‍
16+

Духовное управление мусульман Татарстана запустило канал «Татарский для начинающих» в приложении Telegram для смартфонов, об этом сегодня на пресс-конференции рассказал председатель ДУМ РТ муфтий Камиль Самигуллин.

- "Татарский для начинающих" – это обучающий Telegram-канал для помощи в изучении татарского языка. Пополнить словарный запас, выучить готовые фразы, усовершенствовать произношение, повторить грамматику и закрепить знания – ресурс может стать отличным инструментом для начинающих, он в силах научить поддерживать простую беседу. Ежедневные тематические подборки диалогов на все случаи жизни: от выражений, которые пригодятся в магазине, до лексики, которая поможет проверить домашнее задание школьника или сделать кому-то комплимент, – рассказал муфтий.

Канал запущен в начале ноября. На сегодняшний день на него подписались более 160 человек (@tatyaz).

Ранее Камиль Самигуллин призвал бережно относиться к татарскому языку, в ходе пятничной проповеди в мечетях Казани муфтий также призвал и к единению народа. "Одной из граней общей культуры человека является владение родным языком. Кто не знает своего прошлого, тот лишен будущего. Кто не знает своего родного языка, то не имеет Отечества. Культурный код и дух нации можно передать  будущим поколениям только посредством национального языка", - говорил муфтий.

 

Н. Вильданов, 14.11.2017, 19:20
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин14 ноября 2017, 19:39
Даааааа даааааа даааааа есс!!
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Горожанин14 ноября 2017, 19:51
Гербалайф, Орифлейм.....
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Горожанин14 ноября 2017, 19:51
Ура! Журналисты из CNN скрупулезно начали изучать татарский, стремясь угодить в российскую глубинку. Прочим лицам либо лицезреть обыденность, либо сказочную доярку и хацапетовки, которая непойми чем занята целый день и из какогу банку к ней течет ручей, с последующим отзывом лицензии, надоело!
0
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рус14 ноября 2017, 19:55
ДУМ - ваше дело Ислам, а не тат яз. занимайтесь своими делами. у вас их полно!!!
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Курбан14 ноября 2017, 20:00
Надо решать проблемы мирно .
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Горожанин14 ноября 2017, 20:04
Да уж.Всё грешное.,не.чуждо.:-D
0
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ыыы ыы14 ноября 2017, 20:18
А этот канал вообще ХАЛЯЛЯ ?
БЕЗ ХАЛЯЛЯ ОН НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НА СУЩЕСТВОВАНИЕ !!!
ТОЛЬКО ХАЛЯЛЯ !!!
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Горожанин14 ноября 2017, 20:19
Из литературного языка слогаеться знания,изучайте сказки,пословицы,баиты,мунажаты,произведения классиков!желаю успехов!тел кунекмаляре,скороговорки сами составляйте,сидите на архивах,слушайте классическую музыку!успех вам будет сопутствовать!не бойтесь иностранцев!мухаметзянов икрам.
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Горожанин14 ноября 2017, 20:24
Русня как всегда хрюкает, чего удивляться то
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Горожанин14 ноября 2017, 20:35
А чего раньше мешало это сделать? как петух клюнул так все зашевелились
0
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Горожанин14 ноября 2017, 20:39
мда.. Никак не успокоятся наши власти
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Слушатель14 ноября 2017, 20:56
А что, хорошо. Зато арабский теперь не в моде. Ещё пусть вернут татарскую одежду и запретят паранджу носить. Даёшь родное, кодовое, долой все иностранное.
0
1
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Горожанин14 ноября 2017, 21:02
Чем меньше средств несанкционированной связи, тем лучше. Сначала шлешь свой номер паспорта, инн, затем тему сообщения. Если принял сообщение, а оно не в тему, в черный список навсегда по паспорту или инн, через любые мессенджеры, через любой номер. Вот это было бы разумно.
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