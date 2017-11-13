Духовное управление мусульман запустило Telegram-канал «Татарский для начинающих»‍

Духовное управление мусульман Татарстана запустило канал «Татарский для начинающих» в приложении Telegram для смартфонов, об этом сегодня на пресс-конференции рассказал председатель ДУМ РТ муфтий Камиль Самигуллин.

- "Татарский для начинающих" – это обучающий Telegram-канал для помощи в изучении татарского языка. Пополнить словарный запас, выучить готовые фразы, усовершенствовать произношение, повторить грамматику и закрепить знания – ресурс может стать отличным инструментом для начинающих, он в силах научить поддерживать простую беседу. Ежедневные тематические подборки диалогов на все случаи жизни: от выражений, которые пригодятся в магазине, до лексики, которая поможет проверить домашнее задание школьника или сделать кому-то комплимент, – рассказал муфтий.

Канал запущен в начале ноября. На сегодняшний день на него подписались более 160 человек (@tatyaz).

Ранее Камиль Самигуллин призвал бережно относиться к татарскому языку, в ходе пятничной проповеди в мечетях Казани муфтий также призвал и к единению народа. "Одной из граней общей культуры человека является владение родным языком. Кто не знает своего прошлого, тот лишен будущего. Кто не знает своего родного языка, то не имеет Отечества. Культурный код и дух нации можно передать будущим поколениям только посредством национального языка", - говорил муфтий.