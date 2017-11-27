Казань вошла в пятерку самых активных в «черную пятницу» городов России‍

Казань заняла четвертое место среди самых активных в "черную пятницу" городов России, сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), передает "Комсомольская правда".

Лидерами рейтинга традиционно стали Москва (25%) и Санкт-Петербург (15%). Далее расположились Краснодар (10%), Казань (8%), Екатеринбург (6%) и Красноярск (5%).

В "черной пятнице" приняли участие 20 млн жителей России, при этом покупками в большей степени занимались женщины. Больше всего покупателей интересовали электроника и бытовая техника.

Кстати



"Черная пятница" является самой популярной во всем мире распродажей года наряду с рождественскими днями скидок. В этом году она проходила с 24 по 26 ноября.

Напомним, в пятницу в Казани появилась очередь у магазина брендовой одежды на улице Чистопольской. Люди стояли в очереди даже ночью, занимая место в ней со вчерашнего дня.