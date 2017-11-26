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Московские татары сняли видео в поддержку татарского языка

Московские татары сняли видео в поддержку татарского языка
16+
Фото: скриншот видео
Москвичи призывают с уважением относиться к родному языку

Московские татары сняли видеоролик в поддержку татарского языка. Видео было опубликовано в соцсети.

Отметим, что двухминутный видеоролик на данный момент уже набрал почти 26 тыс просмотров. Так, москвичи обращаются к татарстанцам с уважением относиться к родному языку.

- Лишь единицы татар, которые родились в Москве, знают язык так, чтобы свободно общаться, читать и писать, - говорится в видеоролике.

- Татар в Москве много, а татарского языка практически не слышно.

- Наш родной язык превращен в кухонный.

- Нам больно смотреть на процесс выдавливания татарского языка из школ республики.

По их словам, уже через поколение татарский язык может пройти точку не возврата.

Напомним, ранее стало известно, что полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич рассказал, что впервые в учебных планах предусматривается возможность до двух учебных часов в неделю на изучение государственного языка республики, соответствующие методические указания Минобрнауки России направит в регионы в ближайшие дни. Кроме того, он призвал прекратить политизировать эту ситуацию.

Все новости по теме можно прочитать по ссылке.

Элина Валеева, 27.11.2017, 18:22
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

Горожанин27 ноября 2017, 18:30
Я очень за вас рад, девушка на видео, которое я не смотрел. Вы не ходите в спа, бутик, фитнесс центр, салон красоты, посвящая этому все ваше драгоценное время. Вы заботитесь о языке. С утра до вечера натираете его наждачком.
Интересно, на что живете?
4
17
Согласны с автором?
Горожанин27 ноября 2017, 18:33
ахахахахахаааааааааааааааааааахпхахахахахахидидидидиднанананананаахххххахахахахахахахахах
2
8
Согласны с автором?
не горожанин27 ноября 2017, 18:37
А не надоело?
3
12
Согласны с автором?
Горожанин27 ноября 2017, 18:37
Приезжайте в казань живите за мизерные зар платы и учитите детей. Живёте в столице Москве получаете высокие зарплаты по сто тысячь. Вот приедьте и поживете в Татарстан.
3
18
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Ильнур Рамазанов27 ноября 2017, 18:39
Рахим итегез москвичи в Балтаси для сохранения языка.
3
18
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Горожанин27 ноября 2017, 18:42
Хорошо учить татарский добровольно!!!
Ну а главный вопрос после просмотра видео: зачем вы уехали в Москву, где татарским языком и не пахнет и так сетуете что вам так не хватает татарской культуры ?
Лучший комментарий
2
22
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Горожанин27 ноября 2017, 18:43
Ну так занимайтесь дома с детьми татарским а не треугольники трескайте
3
8
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Горожанин27 ноября 2017, 18:44
Хочу Быть Татарским Москвичем!!!
Сдавать квартиру и жить на Бали.

!!
2
11
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Горожанин27 ноября 2017, 18:44
Ну дебилы... вам что курлы-мырлы кто-то не дает учить? ЗА счет русских, ДА, я вам не позволю...лучшев Сибирь вас отправлю..
5
8
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Зимородок27 ноября 2017, 18:44
приезжайте в Татарстан и учите татарский хоть до посинения!

" Нам больно смотреть на процесс выдавливания татарского языка из школ республики" - а это что за бред? :-D
4
12
Согласны с автором?
12827 ноября 2017, 18:47
А чего не из Америки? Сколько уже можно разжевывать? И в Российской Империи, и в СССР татарский тоже обязательным не был, но отчего то он не пропал за три сотни лет.
2
13
Согласны с автором?
Горожанин27 ноября 2017, 18:53
Свалили за лучшей за жизнью, а теперь к нам обращаются)) изменники
2
13
Согласны с автором?
Зимородок27 ноября 2017, 18:55
В ответ на комментарий пользователя
Свалили за лучшей за жизнью, а теперь к нам обращаются)) изменники
Развернуть
заочные страдальцы :-D
2
5
Согласны с автором?
Горожанин27 ноября 2017, 18:56
Близкий к Путину олигарх Константин Малофеев, который подозревается украинской стороной в финансировании незаконных вооруженных формирований в отдельных, в настоящее время неподконтрольных Киеву, районах Донецкой и Луганской областей, объявлен в межгосударственный розыск. Напомним, что по данным ряда источников, «православный рейдер» Малофеев, совместно с Игорем Щеголевым, в период с 2008 по 2012 год, возглавлявшего Минсвязи РФ, совершил рейдерский захват части активов ПАО «Ростелеком» в процессе его так называемой его «реорганизации».
1
1
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Rus_LAN27 ноября 2017, 18:56
Феерично ))) А вернуться на родину они значит не хотят из Москвы? У нас тут можно сколько влезет изучать татарский. Даже не бьют за это, и в тюрьму не сажают. Балаган ) Какие же глупые методы, у меня очень изменилось мнение о руководстве республики ) Удащливые - довыёживаетесь ведь, вылетите из "раскачиваемой" лодки и будете из-за рубежа вещать о том, как вас притесняют.
2
9
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Горожанин27 ноября 2017, 18:56
А почему почти вся видюха на русском? Вы к кому обращаетесь то?
2
7
Согласны с автором?
Горожанин27 ноября 2017, 18:58
Какой дебил решил, что татарский язык выдавливают из школ? Татары, учите татарский язык. Разговаривайте на нем. Никто не против этого. Но не надо навязывать его знание русским. Нам он не нужен.
2
12
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Горожанин27 ноября 2017, 19:02
прикольный ролик! Нужно больше таких, в поддержку татарского языка
7
2
Согласны с автором?
Горожанин27 ноября 2017, 19:03
В ответ на комментарий пользователя
А почему почти вся видюха на русском? Вы к кому обращаетесь то?
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К русским обращаются, чтобы поняли. Вы бы поняли хоть что-то на татарском?
6
2
Согласны с автором?
Горожанин27 ноября 2017, 19:03
В ответ на комментарий пользователя
Свалили за лучшей за жизнью, а теперь к нам обращаются)) изменники
Развернуть
А что, если они там родились?
1
3
Согласны с автором?
Горожанин27 ноября 2017, 19:04
В ответ на комментарий пользователя Зимородок
приезжайте в Татарстан и учите татарский хоть до посинения!

" Нам больно смотреть на процесс выдавливания татарского языка из школ республики" - а это что за бред? :-D
Развернуть
А разве не так?
6
2
Согласны с автором?
Горожанин27 ноября 2017, 19:04
Ребята молодцы! Так держать!
4
1
Согласны с автором?
Горожанин27 ноября 2017, 19:05
В ответ на комментарий пользователя
А чего не из Америки? Сколько уже можно разжевывать? И в Российской Империи, и в СССР татарский тоже обязательным не был, но отчего то он не пропал за три сотни лет.
Развернуть
Да какая разница откуда? Хоть бы и из Америки. Все лучше, чем спокойно наблюдать за тем, как татарский притесняют в Татарстане же
2
2
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Горожанин27 ноября 2017, 19:09
Татары начните хотя бы для начала разговаривать без русских слов, посмотрим, будете ли вы понимать друг друга
1
4
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Зимородок27 ноября 2017, 19:13
В ответ на комментарий пользователя
А разве не так?
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нарсэ? :-D
0
1
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Горожанин27 ноября 2017, 19:14
В ответ на комментарий пользователя
прикольный ролик! Нужно больше таких, в поддержку татарского языка
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Все татары мира и тюрки объединяйтесь
3
0
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12827 ноября 2017, 19:16
В ответ на комментарий пользователя
Да какая разница откуда? Хоть бы и из Америки. Все лучше, чем спокойно наблюдать за тем, как татарский притесняют в Татарстане же
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А кто его притесняет? Учи себе на здоровье, разговаривай. Тут интересно то, что мадам искренне негодует "В Москве нет ни одного радио на татарском". Вы хоть понимаете, что радиостанции функционируют исключительно из-за предпочтений слушателей? Если вы не можете продать рекламу на таком радио, то чего обижаться? Если очень хочется, то татарской общиной в Москве скидывайтесь на его работу
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