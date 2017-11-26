Московские татары сняли видео в поддержку татарского языка

Москвичи призывают с уважением относиться к родному языку

Московские татары сняли видеоролик в поддержку татарского языка. Видео было опубликовано в соцсети.

Отметим, что двухминутный видеоролик на данный момент уже набрал почти 26 тыс просмотров. Так, москвичи обращаются к татарстанцам с уважением относиться к родному языку.

- Лишь единицы татар, которые родились в Москве, знают язык так, чтобы свободно общаться, читать и писать, - говорится в видеоролике.

- Татар в Москве много, а татарского языка практически не слышно.

- Наш родной язык превращен в кухонный.

- Нам больно смотреть на процесс выдавливания татарского языка из школ республики.

По их словам, уже через поколение татарский язык может пройти точку не возврата.

Напомним, ранее стало известно, что полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич рассказал, что впервые в учебных планах предусматривается возможность до двух учебных часов в неделю на изучение государственного языка республики, соответствующие методические указания Минобрнауки России направит в регионы в ближайшие дни. Кроме того, он призвал прекратить политизировать эту ситуацию.

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