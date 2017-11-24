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Полпред Путина в Приволжском округе о татарском: в РТ выполнены поручения президента

Полпред Путина в Приволжском округе о татарском: в РТ выполнены поручения президента
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Фото: prav.tatar.ru
Он призвал прекратить политизировать эту ситуацию

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич накануне во время визита в Тюлячинский район прокомментировал ситуацию с татарским языком в школах Татарстана, по его словам, в регионе были выполнены все поручения Владимира Путина.

- Очень важно понимать, что государственный язык и родной язык -  это совсем не одно и то же. И, скажем, если государственным языком Республики Татарстан является татарский язык, то родным языком для граждан, которые проживают в Татарстане, может являться и башкирский, и чувашский, и любой другой язык, который гражданин считает для себя родным [...]

Сегодня в Приволжском федеральном округе поручения главы государства выполнены во всех регионах, в том числе и в Республике Татарстан. Во всех республиках изменены учебные планы и доведены до образовательных учреждений. Количество часов русского языка доведено до установленного рекомендуемых Министерством образования Российской Федерации. И во всех регионах округа и уже завершена работа с родительским сообществом по выбору детьми или их законными представителями родного языка, - заявил чиновник.

По его словам, впервые в учебных планах предусматривается возможность до двух учебных часов в неделю на изучение государственного языка республики, соответствующие методические указания Минобрнауки России направит в регионы в ближайшие дни. 

Он призвал прекратить политизировать эту ситуацию.

Напомним, 22 июля президент России Владимир Путин высказал свою позицию относительно того, что нужно повысить уровень и качество изучения русского языка в школах. Так, глава государства дал понять, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

Портал ProKazan кратко рассказал о "языковом" вопросе.

Н. Вильданов, 25.11.2017, 10:05
Тэги: Татарский язык
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Комментарии

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Горожанин25 ноября 2017, 10:20
Если вернут обязаловку, это будет фееричный об*ёр федералов
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2
12
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Горожанин25 ноября 2017, 10:34
Это был показательный урок для местных властей. Всю эту шумиху вокруг татарского развели не ради русских детей, а ради того, чтобы показать местной верхушке, что их в любой момент могут прижать
1
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Горожанин25 ноября 2017, 10:35
Замысловатый он какой то, ''представитель gрезидента'':-P
0
2
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горожанка25 ноября 2017, 10:35
Интересы русских, для которых единственный родной язык русский кто-то будет защищать? Или моим детям так и будут навязывать в обязательном порядке чуждый им "родной татарский язык"?
3
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Владимир25 ноября 2017, 10:37
А как насчет татарстанского языка ?
0
3
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Нурик25 ноября 2017, 10:37
Вся цель этих телодвижений довести до бучи между русскими и татарами, ввести войска, снять Миниханова, правительство, поставить губернатором генерала татарина, продать все что непродано за безценок друзьям , заработать себе очки передвыборами (как он крут) и пофиг что уйдут инвесторы, закроются предприятия,появиться еще один регион реципиент
3
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Горожанин25 ноября 2017, 10:39
В ответ на комментарий пользователя
Два часа обязательные. Остальные часы факультативно!
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2 часа изучения татарского. Остальные часы все сами выбирают какой язык учить - татарский, чувашский, марийский или любой другой. Написано же все черным по белому.
7
2
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Горожанин25 ноября 2017, 10:40
В ответ на комментарий пользователя
Если вернут обязаловку, это будет фееричный об*ёр федералов
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Вернули. Написано же, 2 часа государственного языка, а в Татарстане это татарский.
6
2
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Горожанин25 ноября 2017, 10:43
ага 2 часа. почему у нас в 1 классе 3 часа учат??? учитывая что еще заявление об отказе писала !!!
1
4
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Горожанин25 ноября 2017, 11:09
В ответ на комментарий пользователя
Интересы русских, для которых единственный родной язык русский кто-то будет защищать? Или моим детям так и будут навязывать в обязательном порядке чуждый им "родной татарский язык"?
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Живешь в Татарстане учи татарский!
6
2
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Горожанин25 ноября 2017, 11:12
В ответ на комментарий пользователя
ага 2 часа. почему у нас в 1 классе 3 часа учат??? учитывая что еще заявление об отказе писала !!!
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В Украине и Прибалтике русский язык отменили... Значит не такой он уж и востребованный
3
1
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Горожанин25 ноября 2017, 11:14
Вата она такая она не хочет учить.... она не хочет учить языки.... она ничего не хочет учить.... Вате пора бы призадуматься почему эта вата во всем цивилизованном мире ОТШИТИКИ и обложена со всех сторон санкциями...
7
2
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Горожанин25 ноября 2017, 11:17
ну чего не понятного .. нац язык будет изучаться добровольно .. только он предусмотрен в программе .. никакого обязательного не будет .. ну умейте слушать о чём говорят
0
0
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Горожанин25 ноября 2017, 11:17
В ответ на комментарий пользователя
Вата она такая она не хочет учить.... она не хочет учить языки.... она ничего не хочет учить.... Вате пора бы призадуматься почему эта вата во всем цивилизованном мире ОТШИТИКИ и обложена со всех сторон санкциями...
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Ты то, петух, нищебродствуешь в ватной стране, получая ватные рубли и бухая ватную водку.
Ты то чо кукарекаешь?
1
5
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Горожанин25 ноября 2017, 11:19
два часа татарского по субботам для татар и 2 два часа например риторики для русских а что именно это родители выберут . думаю риторика это развивающий предмет
2
0
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Горожанин25 ноября 2017, 11:20
Вы знаете, что такое обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками образовательных отношений? Не знаете? Так спросите!
Вы понимаете, что татарский госязык НЕ в обязательной части учебного плана, а в той части, где его МОЖНО выбрать, а МОЖНО и НЕ выбрать? В этой части МОЖНО выбирать ЛЮБЫЕ предметы, понимаете?
Еще раз.
В части, формируемой участниками образовательных отношений МОЖНО выбрать: английский язык, русский язык, китайский язык, башкирский язык, русский язык, риторику, математику, физику, физкультуру, биологию, литературу, татарскую литературу, якутский язык, чувашский язык, черчение, историю, краеведение............ дальше перечислять?
ТАК ЧТО ВЫБОР СВОБОДНЫЙ :-D
2
2
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Горожанин25 ноября 2017, 11:23
В ответ на комментарий пользователя
Ты то, петух, нищебродствуешь в ватной стране, получая ватные рубли и бухая ватную водку.
Ты то чо кукарекаешь?
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Иди бухни бояры и сядь на бутылку можешь еще потеребить вялого перед портретом своего вождя :-):-D
6
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Горожанин25 ноября 2017, 11:24
Не нужен тебе русский дуй в деревню!
2
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Горожанин25 ноября 2017, 11:24
Вата это ты и жизнь у тебя будет ватная чаплаш
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Горожанин25 ноября 2017, 11:25
В ответ на комментарий пользователя
Не нужен тебе русский дуй в деревню!
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Всем цивилизованным странам Европейского Союза (страна истинной демократии и свободы для всех малых народов) он не нужен, им тоже паковать вещи?
0
0
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Горожанин25 ноября 2017, 11:26
В ответ на комментарий пользователя
Вы знаете, что такое обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками образовательных отношений? Не знаете? Так спросите!
Вы понимаете, что татарский госязык НЕ в обязательной части учебного плана, а в той части, где его МОЖНО выбрать, а МОЖНО и НЕ выбрать? В этой части МОЖНО выбирать ЛЮБЫЕ предметы, понимаете?
Еще раз.
В части, формируемой участниками образовательных отношений МОЖНО выбрать: английский язык, русский язык, китайский язык, башкирский язык, русский язык, риторику, математику, физику, физкультуру, биологию, литературу, татарскую литературу, якутский язык, чувашский язык, черчение, историю, краеведение............ дальше перечислять?
ТАК ЧТО ВЫБОР СВОБОДНЫЙ :-D
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Совсем не свободный. Мы просили английский, а нам поставили родной язык. Типа, школа так решила
0
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Горожанин25 ноября 2017, 11:30
В ответ на комментарий пользователя
Совсем не свободный. Мы просили английский, а нам поставили родной язык. Типа, школа так решила
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НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ БУДЕТ НИКАКИХ ОБЯЗАЛОВОК НЕ БУДЕТ :-D
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Горожанин25 ноября 2017, 11:31
В Европейском Союзе все народы равны, это союз равноправных народов, благодаря этому они живут как цивилизованные люди и в материальном достатке... Поэтому все страны оторвавшиеся от коммунистической тирании угнетаемая народы стремятся в Европейский Союз.
1
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Горожанин25 ноября 2017, 11:32
В ответ на комментарий пользователя
Вата она такая она не хочет учить.... она не хочет учить языки.... она ничего не хочет учить.... Вате пора бы призадуматься почему эта вата во всем цивилизованном мире ОТШИТИКИ и обложена со всех сторон санкциями...
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САМЫЕ ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛИЧНОСТИ В МИРЕ ЭТО РУССКИЕ , А НАШИ ДЕТИ УЧАТ САМЫЕ НУЖНЫЕ ЯЗЫКИ АНГЛИЙСКИЙ НЕМЕЦКИЙ , А ВЫ МОЖЕТЕ ДАЛЬШЕ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ УЩЕРБНОСТЬ УМА:-D
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Горожанин25 ноября 2017, 11:33
Чеж вы все в Турцию отдыхать ездите там же тоже тюркские языки, в Магадане и на Новой Земле нынче говорят хорошая погода.....
0
0
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Горожанин25 ноября 2017, 11:37
В ответ на комментарий пользователя
Вата она такая она не хочет учить.... она не хочет учить языки.... она ничего не хочет учить.... Вате пора бы призадуматься почему эта вата во всем цивилизованном мире ОТШИТИКИ и обложена со всех сторон санкциями...
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А потому что ты, твои правители и другие страны давно вассалы америкашек, и ж...пу им лижите. А нам плевать на них и вас!
1
1
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Горожанин25 ноября 2017, 11:37
В ответ на комментарий пользователя
Чеж вы все в Турцию отдыхать ездите там же тоже тюркские языки, в Магадане и на Новой Земле нынче говорят хорошая погода.....
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Турецкий язык это не татарский , турки не понимают татарского , и потом мой ребёнок легко выучил турецкий за несколько поездок , и я тоже , он приятный и лёгкий в обучение
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Горожанин25 ноября 2017, 11:38
В ответ на комментарий пользователя
А потому что ты, твои правители и другие страны давно вассалы америкашек, и ж...пу им лижите. А нам плевать на них и вас!
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Посмотри как живут союзники Американцев и посмотри как живешь ты... куй с пальцем не сравнивай :-D
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Согласны с автором?
Горожанин25 ноября 2017, 11:40
В ответ на комментарий пользователя
Посмотри как живут союзники Американцев и посмотри как живешь ты... куй с пальцем не сравнивай :-D
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и тут так живут люди умеющие зарабатывать , и там живут только те кто работать умеет
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Зимородок25 ноября 2017, 11:42
"во время визита в Тюлячинский район", говорите..
Так он чо в Тюлячах Ледовый дворец открывал с Миннихановым на пару?
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Горожанин25 ноября 2017, 11:43
В ответ на комментарий пользователя
Турецкий язык это не татарский , турки не понимают татарского , и потом мой ребёнок легко выучил турецкий за несколько поездок , и я тоже , он приятный и лёгкий в обучение
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Санкции становятся все крепче эффективнее так что пределом мечты скоро станет только магадан :-D
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