Полпред Путина в Приволжском округе о татарском: в РТ выполнены поручения президента

Он призвал прекратить политизировать эту ситуацию

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич накануне во время визита в Тюлячинский район прокомментировал ситуацию с татарским языком в школах Татарстана, по его словам, в регионе были выполнены все поручения Владимира Путина.

- Очень важно понимать, что государственный язык и родной язык - это совсем не одно и то же. И, скажем, если государственным языком Республики Татарстан является татарский язык, то родным языком для граждан, которые проживают в Татарстане, может являться и башкирский, и чувашский, и любой другой язык, который гражданин считает для себя родным [...]



Сегодня в Приволжском федеральном округе поручения главы государства выполнены во всех регионах, в том числе и в Республике Татарстан. Во всех республиках изменены учебные планы и доведены до образовательных учреждений. Количество часов русского языка доведено до установленного рекомендуемых Министерством образования Российской Федерации. И во всех регионах округа и уже завершена работа с родительским сообществом по выбору детьми или их законными представителями родного языка, - заявил чиновник.

По его словам, впервые в учебных планах предусматривается возможность до двух учебных часов в неделю на изучение государственного языка республики, соответствующие методические указания Минобрнауки России направит в регионы в ближайшие дни.

Он призвал прекратить политизировать эту ситуацию.

Напомним, 22 июля президент России Владимир Путин высказал свою позицию относительно того, что нужно повысить уровень и качество изучения русского языка в школах. Так, глава государства дал понять, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.

Портал ProKazan кратко рассказал о "языковом" вопросе.