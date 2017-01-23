В Татарстане задержали продавца, развращавшего девочку со страницы школьника

В Альметьевске задержали 32-летнего продавца бытовой техники одного из магазинов города, который через страницу школьника в соцсети "ВКонтакте" развращал 11-летнюю девочку. Об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

О том, что в отношении девочки через Интернет осуществлялись развратные действия, стало известно 24 ноября прошлого года.

- 9 декабря было возбуждено уголовное дело, расследованием занимался Следственный комитет, - отметили в правоохранительных органах.

В итоге сотрудники МВД задержали подозреваемого, им оказался житель Альметьевска.

Идет расследование уголовного дела.