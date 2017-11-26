Обзор новогодних тендеров: в Казани построят космодром изо льда и волчонка Забиваку

Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые новогодние тендеры недели

Недавно, появился тендер на Главную новогоднюю елку Казани, которая в этом году будет меньше прошлогодней в два раза.

Портал ProKazan.ru изучил сайт госзакупок и выбрал самые новогодние тендеры недели.

В Болгарах новогодняя ель будет меньше казанской

Исполком города Болгар опубликовал тендер на поставку ели из стального каркаса и декоративных веток из искусственной хвои. Высота новогодней красавицы составит 16 метров и обойдется она в 1,5 млн рублей.

Светодинамичные гирлянды будут "вшиты" в искусственную хвою, которую украсят несколько сотен елочных игрушек.

У новогодней елки всех посетителей ждут игры, конкурсы, хоровод и фотосессия с «героями» праздника и конечно же экскурсия по музеям и архитектурным памятникам!

Фото: visit-tatarstan.ru

29 миллионов на новогоднее оформление Казани

Комитет внешнего благоустройства Исполкома Казани определился с бюджетом на новогоднее оформление столицы РТ. В этом году решили не скупиться, поэтому с прошлыми праздниками, потратят на 13 миллионов больше.

В полной мере ощутить атмосферу Нового года можно будет на улице Кремлевская, в парке Тысячелетия, парке Горького, на площади перед театром Камала, улицах Каюма Насыри и Сибгата Хакима, а также на площади Тысячелетия и сквере на площади Свободы.

Большая часть средств пойдет на строительство ледового городка, который будет посвящен технологиям и предстоящему ЧМ-2018 по футболу. Центральная горка будет называться "Космодром", еще две горки выполнят в виде гоночного болида и военной машины "Катюша". Особое место в городке займет фигура Волчонка Забиваки изо льда.

Открытие елки в Старо-Татарской слободе

В Старо-Татарской слободе за день потратят 1,5 миллиона рублей на церемонию открытия новогодней елки. Зрителей ждет трехчасовая концертная программа (не менее 6 номеров) с участием вокальных и хореографических коллективов города.