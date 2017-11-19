Все, что нужно знать о татарском языке в школах республики

Портал ProKazan кратко рассказывает о "языковом" вопросе

С чего все началось? Этим летом, 22 июля, президент России Владимир Путин высказал свою позицию относительно того, что нужно повысить уровень и качество изучения русского языка в школах. Так, глава государства дал понять, что недопустимо принудительно заставлять человека изучать язык, который для него родным не является.



- Русский язык — это государственный язык, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя. Изучать эти языки — это добровольное право. Заставлять изучать человека язык, который родным для него не является недопустимо, как и снижать уровень преподавания русского языка, - заявил Путин.

Первая реакция регионов РФ Сразу же после этого заявления в соседней республике Башкортостан отменили изучение башкирского языка в качестве обязательного. Глава Башкирии Рустэм Хамитов заявил, что поддерживает позицию Кремля.



- Министерство образования Республики Башкортостан еще раз проанализировало ситуацию с изучением родных языков в регионе и увидело, что нужно внести изменения в базисные образовательные планы восьмого и девятого классов, касающиеся обязательности изучения башкирского языка как государственного. Эти изменения будут внесены, - сказал он.

Острая реакция Татарстана Татарстан оказался один из тех регионов, который наиболее остро отреагировал на заявление Путина о насильственном изучении неродного языка. Так, в Минобре РТ считают, что в республике нет особых проблем с изучением русского языка. Тем временем власти РТ решили увеличить количество часов русского языка, но при этом сохранить обязательные уроки татарского. Однако это вызвало недовольство со стороны русскоязычных родителей. Они считают, что их детям в будущем татарский не пригодится. В школах республики стали писать заявления и отказываться от изучения татарского языка.

Масштабная проверка добровольности изучения татарского языка Рособрнадзор совместно с прокуратурой Татарстана начал проверять школы республики в связи с обязательным изучением татарского языка. По ряду из них были прокурорские предписания — исключить предметы «татарский язык» и «литературное чтение на татарском языке» из обязательной части учебного плана. Проверки по вопросу добровольности изучения татарского языка завершились 27 октября. Однако в министерстве образования и науки РТ официальных заявлений по этому вопросу пока не сделали.

Сокращение учителей татарского языка Пока власти Татарстана решают «языковой» вопрос на уровне Москвы, директора школ пытаются разными способами решить проблему. Появились первые сообщения, что в школах Казани стали увольнять учителей татарского языка, либо предлагать им иные вакансии. Чуть позже стало известно, что учителей татарского языка, которые могут попасть под сокращение, хотят переучить на преподавателей других предметов. Им предлагают освоить такие предметы, как русский язык, историю, географию, психологию, логопедию. Учителей обещают переобучить в течение полугода. Переподготовка будет бесплатной — обучение за счет бюджета Татарстана.



«Ждем стандарта, где татарский будет преподаваться 2 часа в неделю» Тем временем власти Татарстана ждут нового стандарта, где татарский будет преподаваться 2 часа в неделю. Об этом заявил в ходе сессии Госсовета РТ глава республики Рустам Минниханов. По его словам, подготовлен вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и закона о республике.

Когда будет принято окончательное решение? Однако Кремль не пошел на уступки Татарстану по вопросу изучения татарского языка в школах.



- Все будет в соответствии с законодательством — национальные языки изучаются на добровольной основе. Это правило для всех национальных республик, исключений не будет ни для кого, - заявили в Кремле.



О том, что федеральный центр не намерен менять свою позицию по поводу добровольности изучения национальных языков подтвердил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Отметим, что план, который предложил Минобр РТ, согласно которому татарский будут преподаваться 2 часа в неделю, сейчас проходит согласование у министра образования и науки России Ольги Васильевой. Сама Васильева заявила, что в ближайшее время будет организована пресс-конференция по этому вопросу.



Напомним, проверки во всей России по поводу добровольности изучения национальных языков завершатся 30 ноября. После этого смело можно предположить, что уже будет принято окончательное решение.



Итог Останется ли татарский язык факультативным, либо его будут преподавать два часа в неделю, пока неизвестно.

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Добавить комментарий