Президенту Татарстана вручили орден «Чести и Славы» от имени патриарха Кирилла

Сегодня в Казани на форуме православной общественности президенту Татарстана Рустаму Минниханову вручили орден «Чести и Славы» II степени от имени патриарха Кирилла.
- За большие ревностные труды Минниханов Рустам Нургалиевич, президент Республики Татарстан, удостоен ордена русской православной церкви «Славы и Чести» второй степени, - зачитал патриарший указ митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
В свою очередь президент Татарстана выразил слова благодарности патриарху Кириллу.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову орден Александра Невского. Церемония состоялась в Московском Кремле. Высокая награда присуждена Рустаму Минниханову «за особые личные заслуги перед государством и большой вклад в укрепление международного авторитета Российской Федерации».