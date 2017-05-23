Путин вручил Минниханову орден Александра Невского

Церемония состоялась в Московском Кремле

Президент России Владимир Путин вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову орден Александра Невского, об этом сегодня соообщает пресс-служба правительства РТ, которая опубликовала видеозапись награждения.

- Церемония состоялась в Московском Кремле. Высокая награда присуждена Рустаму Минниханову "за особые личные заслуги перед государством и большой вклад в укрепление международного авторитета Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе правительства.