Наверх
СМИ: в школах Татарстана отменили ОГЭ по татарскому языку‍
11:09, сегодня17
В Казани ищут водителя, который сбил 13-летнего школьника и скрылся с места ДТП
12:45, сегодня1
Экс-главу Татфондбанка Мусина экстренно госпитализировали из СИЗО
12:18, сегодня7
В Казани пройдет вечер памяти оперного певца Дмитрия Хворостовского
11:59, сегодня
Не просто квадратные метры, а новый стиль жизни
Европейский суд рассмотрит жалобу вдовы, чей муж умер после пребывания в полиции Челнов
11:35, сегодня4
Реклама
Депутаты встревожены: в Татарстане рождаемость упала почти на 14 процентов
11:31, сегодня18
Стало известно, когда Госсовет РТ продолжит рассмотрение «языкового» вопроса в школах РТ
10:55, сегодня23
20 лет до пенсии и 200 тысяч рублей на счете – как увеличить свой доход на старость
Пахом в Казани: «Чтобы обрести дар ясновидения, надо удариться головой об стену»
10:08, сегодня20
В Татарстане средняя ставка по ипотеке снизилась до 9,58 процентов
09:58, сегодня8
Минздрав предложил запретить продавать алкоголь пьяным покупателям
09:46, сегодня19
Кандидат в президенты Сергей Пахомов помогает экстрасенсам выбрать лучшего из лучших
На парки Казани зимой потратят 20 млн рублей
09:30, сегодня3
Инстаграм казанских автослесарей: голые мастера и кот в двигателе
09:08, сегодня
Росгвардии передали десять челнинских бронеавтомобилей "Патруль"
08:59, сегодня7
Не банком единым, или В поисках альтернативы вкладам
Хоккеист Данис Зарипов вновь подписал контракт с «Ак Барсом»
08:39, сегодня10
Жительница Татарстана стала "Девушкой года Playboy - 2017"
08:22, сегодня33
Сегодня в Казани ожидается небольшой снег и +1 градус
06:15, сегодня
Жительница Казани с тревожной кнопкой спасла магазин от ограбления
В Татарстане депутат сельского поселения травил рыбу и животных фенолом
18:52, 23.11.201727
ГИБДД Казани ищет очевидцев смертельного наезда фуры на пешехода
18:12, 23.11.20177
Власти Казани не одобрили митинг «Путин, мы с тобой» в поддержку поручений президента РФ
17:41, 23.11.201749
В Казани пройдет благотворительный кинопоказ фильма для слепых и слабовидящих
17:25, 23.11.20178
Акция «Дружные соседи»: получи скидку 50% на услуги «Ростелекома»
17:19, 23.11.20174
Завтра в Казани ожидается +1 градус
17:12, 23.11.20172
В больницах Татарстана с 2018 года перестанут принимать по «старым» полисам?
17:05, 23.11.201728
Президент России исключил Минниханова из президиума Госсовета РФ
16:47, 23.11.2017107
Жителей России предупредили о подорожании хамона и фуа-гра к Новому году
16:47, 23.11.201724
Гендиректор «Камаза» впервые вошел в топ-20 директоров-капиталистов по версии Forbes
16:21, 23.11.201712
Депутат Госсовета Барышев о победе над коррупцией: «Это случится не при нашей жизни»
16:20, 23.11.201725
СМИ: Минздрав отказался принимать участие в создании вытрезвителей на ЧМ-2018
15:56, 23.11.20173
ФСБ задержала поставку 5 тонн замороженной куриной кожи из Набережных Челнов
15:43, 23.11.201710
В Татарстане испытают новую технологию сжижения газа
15:11, 23.11.20175
Активисты требуют отменить застройку ЖК «Талони» возле «Казань-Арены»
15:10, 23.11.201719
В Казани на месте заброшенных корпусов КМПО построят самый большой торговый центр
15:01, 23.11.201769
Жительница Казани рассказала, как у нее отняли квартиру, за которую семья платила 10 лет
14:48, 23.11.201729
В Татарстане за водителями снова следил аэростат
14:27, 23.11.20178
В Казани мужчина забил до смерти собаку, которая съела банкноту в 1000 рублей
14:15, 23.11.201737
Полиция Казани задержала вокзальных рэкетиров из местной ОПГ
13:47, 23.11.201712
Татарстан закупит роботов на 1 млн рублей‍ в младшие классы школ
13:45, 23.11.20177
Минниханов: экономика Татарстана в этом году вырастет на 3-3,5 процента
13:12, 23.11.201710
«Черная пятница»: казанцы вновь выстроились в очередь около магазина на Чистопольской
12:45, 23.11.201728
Вечный спор: где казанцам лучше жить, в городе или на природе
12:23, 23.11.20173
СМИ: один из экспертов уничтожил видео ДТП с 14 погибшими под Заинском
12:02, 23.11.201719
Под Казанью 20-летний водитель Lada Priora вылетел в кювет, погибла пассажирка
11:27, 23.11.201711
В Казани за неделю подорожал бензин и дизельное топливо
10:59, 23.11.201716
Прокуратура Казани проверит «бездействие» МВД по РТ на акциях в защиту татарского языка
10:34, 23.11.201775
Астроном КФУ о возможном падении метеорита в Казани: это бред
10:29, 23.11.201719
В Казани мать с тремя детьми отравились угарным газом‍
10:05, 23.11.20176
В России собираются законодательно разделить всех водителей на любителей и профессионалов
09:45, 23.11.201719
Казанский "Зенит" проиграл первый матч после 64 побед подряд
09:24, 23.11.20172
В Татарстане создадут Совет чиновников, отслеживающий безопасность продуктов
09:11, 23.11.201729
Минтранс РТ предложил казанцам оценить качество дорог
08:58, 23.11.201733
Россия отозвала заявку на проведение Кубка мира по баскетболу, который мог пройти в Казани
08:43, 23.11.201726
В Казани решили продать здание бывшего отеля Mariott у Кремля с еще большей скидкой
08:26, 23.11.20178
Сегодня в Казани ожидается мокрый снег и + 3 градуса
06:16, 23.11.20172
«Зеленое дерби»: «Ак барс» разгромил «Салават Юлаев»
19:20, 22.11.201714
Прокурор Татарстана посетил казанский СИЗО, где находится экс-глава ТФБ Мусин
18:59, 22.11.201723
СМИ: бывший теплоход Госсоветника РТ Шаймиева возобновит работу в Казани
18:31, 22.11.201742
ProKazan.ru узнал, почему в Казани до сих пор нет снега
18:20, 22.11.201749
Суд освободил экс-главу исполкома Челнов под подписку о невыезде
17:53, 22.11.20177
СМИ: в Чистополе рядом с часовым заводом зафиксировали превышение радиационного фона
17:33, 22.11.201717
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Депутаты встревожены: в Татарстане рождаемость упала почти на 14 процентов

Депутаты встревожены: в Татарстане рождаемость упала почти на 14 процентов
16+
Фото: http://gossov.tatarstan.ru
Всего с января по октябрь в республике родились 40 тысяч 737 детей

 В Татарстане в 2017 году рождаемость снизилась на 13,9 процентов, об этом стало известно накануне на выездном заседании депутатского объединения Госсовета РТ "Мэрхэмэт-Милосердие" в Нижнекамске.

Всего с января по октябрь в республике родились 40 тысяч 737 детей, тогда как за соответствующий период 2016 года – 47 тысяч 337 детей.

По словам зампредседателя Госсовета РТ Татьяны Ларионовой подчеркнула, данные по рождаемости свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения проблем, связанных с семьей, принятия конструктивных решений в вопросах укрепления института семьи. При этом необходимо по-прежнему продолжать развитие формирования традиционных семейных ценностей. 

Также в Татарстане увеличилось количество разводов.

На заседании были приняты рекомендации в адрес министерств и ведомств по улучшению ситуации в деле укрепления института семьи.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане около 1800 мужчин сейчас находятся в декретном отпуске. Согласно трудовому законодательству, в отпуск по уходу за ребенком может уйти мать, отец, опекун и другие родственники.

Н. Вильданов, 24.11.2017, 11:31
Тэги: Дети
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин24 ноября 2017, 11:37
Народ республики не хочет рожать рабов, беда...
3
22
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 11:42
Да, такими темпами детям "удащливых" самим придется сажать и убирать картошку, мыть дома полы, стирать собственные трусы.
3
27
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 11:52
Они решили встревожиться.
1
6
Согласны с автором?
ПУТин сказал24 ноября 2017, 11:56
надо раскулачить депутатов рождемостьповысится нахлебники ипаразиты этонардепы никомуненужные местные обрезки
1
10
Согласны с автором?
Форвард24 ноября 2017, 11:56
А что наше правительство делает для увеличения рождаемости? Как помогает молодым семьям? Нет никакой помощи ни с жильем, ни с работой. Везде одни деньги, за детский сад суммы космические, в школах поборы, в больницах поборы.
Для увеличения рождаемости нет бесплатной программы лечения бесплодия. Окружающая среда загрязняется владельцами предприятий из клана.
Лучший комментарий
1
35
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 11:57
Они еще удивляются! Зарплаты копеечные, жить негде...
1
20
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 11:57
откуда удивление-то, когда сейчас подросло поколение рождённых в 90-е, а их тогда мало родилось. Все в курсе, и только депутаты не знают.
1
17
Согласны с автором?
Горожан24 ноября 2017, 11:58
Как же так зарплаты растут , уровень жизни в Татарстане как в Европе , все чудесно , а рождаемость падает
1
11
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 12:01
Толи еще
0
4
Согласны с автором?
горожанин24 ноября 2017, 12:14
Надо МАТЕРИАЛЬНО ПОДДЕРЖИВАТЬ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ, а не "продолжать развитие формирования традиционных семейных ценностей". Когда в детсадах берут абонплату, когда дети хотят посещать кружки, а они все платные и дорогие, когда проезд в общественном транспорте у школьников и учащихся такой же, как у работающих - какую рождаемость надо ожидать?
1
17
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 12:20
Предсказуемый результат социальной политики РТ. От имени многодетных. Никаких льгот по сравнению с соседями, не говоря уже о Москве и области.
1
9
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 12:23
Соглашусь с тем что вообще никакой помощи молодым семьям нет, даже если есть ребенок, хотя бы ипотеку давали бы по сниженной процентной ставке.
Скоро материнский капитал отменят, вот тогда будет спад еще сильнее.
1
11
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 12:25
Декретные выплачивают 1,5 года, а в садик берут только с 3х лет, ясли все закрыли, на среднюю зп никак не прокормишь семью
1
9
Согласны с автором?
Дмитрий24 ноября 2017, 12:26
Сами ведут политику на уничтожение народа и потом чему то удивляються , ну не ублюдки ли они ???
1
7
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 12:40
зачем рожать если у человека не будет будущего ?
0
8
Согласны с автором?
Я знаю24 ноября 2017, 12:42
В ответ на комментарий пользователя
Соглашусь с тем что вообще никакой помощи молодым семьям нет, даже если есть ребенок, хотя бы ипотеку давали бы по сниженной процентной ставке.
Скоро материнский капитал отменят, вот тогда будет спад еще сильнее.
Развернуть
мат капитала уже нет. нас всех обманули в очередной раз. не индексируется он, через 10 лет мат капитал этот будет как тысяча рублей сейчас. ПРЕЗИДЕНТ и ДУРдума нас в очередной раз кинули, на..али!
0
4
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 12:49
чтобы поднять рождаемость надо нардепов всех посадить и министров татастансикх на зону а их имущество отдать народу

ато воруют а потом оразабоченные ЭЙ ДЕПЫ!!ВЫ ВСЕ ПАРАЗИТЫ!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 12:49
скоро их сажать будут нардепы сборище ублюддков
0
0
Согласны с автором?
Горожанин24 ноября 2017, 12:55
Рождаемость упала, потому что на арене поколение 90-х, когда вообще не рожали. И еще девушек воруют, насилуют и убивают.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Правильно ли насильно высаживать пассажира-безбилетника из общественного транспорта?

До окончания голосования осталось:
Да, пассажир обязан заплатить за проездНет, кондуктор или водитель не имеют право применять физическую силу к пассажиру-зайцуЯ не пользуюсь общественным транспортом
Голосов: 24
Голосовать
Голосов: 53
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru