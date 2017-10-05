Депутаты встревожены: в Татарстане рождаемость упала почти на 14 процентов

Всего с января по октябрь в республике родились 40 тысяч 737 детей

В Татарстане в 2017 году рождаемость снизилась на 13,9 процентов, об этом стало известно накануне на выездном заседании депутатского объединения Госсовета РТ "Мэрхэмэт-Милосердие" в Нижнекамске.

Всего с января по октябрь в республике родились 40 тысяч 737 детей, тогда как за соответствующий период 2016 года – 47 тысяч 337 детей.

По словам зампредседателя Госсовета РТ Татьяны Ларионовой подчеркнула, данные по рождаемости свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения проблем, связанных с семьей, принятия конструктивных решений в вопросах укрепления института семьи. При этом необходимо по-прежнему продолжать развитие формирования традиционных семейных ценностей.

Также в Татарстане увеличилось количество разводов.

На заседании были приняты рекомендации в адрес министерств и ведомств по улучшению ситуации в деле укрепления института семьи.

Напомним, ранее стало известно, что в Татарстане около 1800 мужчин сейчас находятся в декретном отпуске. Согласно трудовому законодательству, в отпуск по уходу за ребенком может уйти мать, отец, опекун и другие родственники.