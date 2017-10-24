В Татарстане около 1,8 тыс мужчин находятся в декретном отпуске

В Татарстане около 1800 мужчин сейчас находятся в декретном отпуске. Об этом сообщил управляющий фонда социального страхования по РТ Рамиль Гайзатуллин.

Так, по его словам, согласно трудовому законодательству, в отпуск по уходу за ребенком может уйти мать, отец, опекун и другие родственники.

- Если за ребенком ухаживают несколько лиц, то ежемесячное пособие предоставляется только одному лицу, - сказал Гайзатуллин.

Отмечается, что ежемесячные выплаты составляют 40% от среднемесячной зарплаты за два последних года.

- Кроме того, ежемесячное пособие имеют право получать лица, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, и работают на полставки, - добавил Рамиль Гайзатуллин.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о казанце, который находится в декрете по уходу за ребенком. В интервью нашему изданию казанский папа «в декрете» рассказал об ошибках женщин и лайфхаках для молодых родителей.