Минниханов: экономика Татарстана в этом году вырастет на 3-3,5 процента

Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что рост ВРП Татарстана по итогам текущего года составит 3 — 3,5 процента, об этом он заявил сегодня на пленарной части заседания Российско-Австрийского делового Совета в Казани.

По его словам, рост экономики и поступление инвестиций произошли несмотря на режим экономических санкций и ограничений в отношении России.

- Безусловно действие санкций оказывает определенное негативное влияние на экономику нашей страны, нашей республики в частности. Несмотря на все сложности, к нам поступают инвестиции, иностранный бизнес продолжает свою деятельность в нашей республике, — сказал Минниханов.

За последние семь лет в республику поступило 9 млрд долларов инвестиций, три года подряд Татарстан является лидером российского рейтинга среди регионов по состоянию инвестиционного климата.