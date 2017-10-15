Президент Татарстана раскритиковал работу министров

Президент Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал работу министерства экономики РТ. Свое недовольство глава республики высказал сегодня в ходе сессии по реализации стратегии социально-экономического развития Татарстана до 2030 года.

Так, в ходе заседания с докладом выступил министр экономики РТ Артем Здунов. После этого Минниханов посетовал, что до четвертой промышленной революции в современных условиях республике далеко.

- Доступ к финансам ограничен и нужны какие-то механизмы. Какая нам четвертая, если у нас износ основных фондов по некоторым направлениям 60−80%, когда мы работаем на станках 50-летней давности?, - сказал Минниханов.

При этом Минниханов считает его действия недостаточными.

- Пока я вас слушал, вспомнил, что были мои поручения, и пока ваши действия такие незаметные. Это относится и к вам, Роман (Шайхутдинов — глава Минсвязи РТ — прим.ред), - заявил президент РТ, обращаясь к министрам.