СМИ: один из экспертов уничтожил видео ДТП с 14 погибшими под Заинском

Один из экспертов, который работал с видеозаписью ДТП под Заинском, не смог прочесть, что было написано на флеш-карте, а другой эксперт и вовсе уничтожил видео. Об этом сообщил адвокат водителя автобуса Роман Майданчук, передает «Комсомольская правда».

Напомним, ДТП случилось в 00:40 2 июля на 52-м км автодороги Альметьевск—Заинск. Автобус Neoplan, принадлежащий ЕКА, с 28 пассажирами выполнял междугородний рейс Самара—Ижевск. Примерно в 9 км от Заинска на трассе автобус столкнулся с движущимся впереди него автопоездом — автомобилем «КамАЗ», который буксировал на жесткой сцепке неисправный большегруз MAN. От удара автобус опрокинулся и загорелся. В результате ДТП погибли 14 человек. По данному факту было возбуждено два уголовных дела.

По данным следствия, в момент аварии, которая унесла жизни 14 человек, за рулем автобуса находился 56-летний водитель автобуса «Неоплан» Александр Ижмуков. В это время его напарник спал.